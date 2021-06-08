Помощь без отпуска. Летом в России добавят новые выплаты и повысят часть пенсий

Летом россиян ждут новые социальные выплаты: поддержат от будущих мам до пенсионеров. Чтобы не остаться без поддержки, нужно предоставить требуемые документы и до середины лета перейти на карту «Мир».

Семья и дети

С началом лета ежемесячные пособия получают неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Для оформления выплаты нужно будет предоставить справки о том, что семья является малообеспеченной даже после получения алиментов. Доплачивать будут в среднем около 5650 рублей на каждого ребенка.

С 1 июля доплату получат будущие мамы, у которых срок беременности составляет шесть и более недель. Женщины должны на ранних сроках встать на учет в консультацию. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в их регионе.

Отвечающим всем перечисленным требованиям государство будет выплачивать каждый месяц половину прожиточного минимума региона, где проживает женщина. В среднем по стране эта сумма составляет 6350 рублей. До 100% от зарплаты увеличат оплату больничного по уходу за ребенком до семи лет включительно.

К концу лета (приблизительно в середине августа) единоразовую выплату получат семьи с детьми от 7 до 16 лет. Государство поможет собрать детей на учебу и перечислит по 10 тысяч рублей на каждого школьника и первоклассника. Семьи, в которых ребенок поступает в школу в шесть лет, тоже имеют право получить деньги.

Помощь к пенсии

С июня в России начали доплачивать пожилым людям, имеющим право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, например, если их возраст достиг 80 лет. С первого же месяца после дня рождения такие пенсионеры будут автоматически получать на 6044 рубля больше.

Также с 1 июня изменится и порядок назначения повышенной пенсии северянам. Ее размер будет зависеть от района проживания, поэтому при назначении выплат учтут место регистрации. В дальнейшем жителям северных регионов потребуется раз в год лично предоставлять в ПФР заявление, подтверждающее фактическое место жительства.

С 1 августа будет пересчитан размер страховых пенсий работающих пенсионеров. Максимальное увеличение составит три индивидуальных пенсионных коэффициента. Выплаты вырастут не более чем на 300 рублей, так как один коэффициент пенсии в 2021 году был равен 98,86 рубля.

До 1 августа россияне, получающие социальную пенсию по потере кормильца, должны предоставить в Пенсионный фонд справки об отсутствии трудоустройства. В противном случае начисление выплат может быть приостановлено.

До 1 июля все, кто получает социальные выплаты, должны перейти на карту «Мир».