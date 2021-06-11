Помочь без риска для себя. Как спасти людей из горящей квартиры

Трое детей оказались запертыми в квартире во время пожара. Взрослые заперли дверь на ключ, поэтому соседи не смогли попасть внутрь. В итоге прохожим пришлось лезть к окну по водосточной трубе. Никто не пострадал, но мужчины выбрали крайне рискованный способ спасения. Что делать в подобной ситуации, рассказали профессиональные спасатели.

Пожар вспыхнул в квартире одного из домов в Костроме вечером 6 июня. Взрослые оставили дома троих детей, заперли дверь на ключ и ушли. Во время отсутствия родителей ребенок поджег диван, после чего разгорелся сильный пожар.

«Дети буквально чуть не сгорели заживо. Мы пытались выломать двери, но, увы, не вышло. Благодаря ребятам-соседям, которые, рискуя своей жизнью, лезли на третий этаж по ливневой трубе, вытаскивая маленьких детей и животное, они остались живы», — поделился местный житель в группе «Кострома» во «ВКонтакте».

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Теперь специалистам предстоит выяснить все обстоятельства. Отцу детей вручили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом семья уже стоит на учете инспектора подразделения по делам несовершеннолетних.

Проверку уже начала прокуратура, а Следственный комитет намерен проверить работу органов профилактики. Мужчин, которые спасли детей, представят к наградам МЧС. Для этого сейчас готовят необходимые документы.

Что делать при пожаре?

Прохожим удалось спасти детей от огня и самим остаться невредимыми. Все закончилось хорошо, но лезть на водопроводную трубу было очень опрометчиво, заявил «360» вице‑президент по науке НПО «Пульс» Евгений Мешалкин.

«Эти трубы не рассчитаны вообще ни на какую нагрузку», — пояснил он.

Мужчины могли просто сорваться вниз вместе с конструкцией и пострадать. При этом эксперт назвал случившееся с детьми стандартной ситуацией.

«Почти раз в несколько дней приходят сообщения, что родители уходят из дома и оставляют детей. Основная причина пожаров, связанная с детьми, это неосторожное обращение с огнем или какими-то приборами», — отметил Мешалкин.

Он добавил, что от отравления угарным газом можно погибнуть в течение нескольких минут, а 90% людей умирают еще до прибытия пожарных подразделений. Хотя в городах пожарные приезжают в среднем за пять-семь минут. В такой ситуации действительно могут помочь соседи и прохожие.

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«Если первый этаж, то нужно вскрыть окно и попытаться спасти. Если этаж выше первого, если есть наружная пожарная лестница рядом, то можно попытаться с нее [попасть в квартиру], потому что эта лестница рассчитана на нагрузку», — рассказал вице-президент.

Самым простым способом он назвал вскрытие входных дверей. Еще могут помощь смежные балконы. Если такие есть в доме, то в горящую квартиру можно попасть через соседей.

Вопрос безопасности

Спасение всегда является рискованным мероприятием как для профессионалов, так и для тех людей, которые решаются на это ради спасения другой человеческой жизни, считает заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

«Безусловно, если видите такую ситуацию, человек тонет в воде или пожар, все-таки нужно посмотреть и позаботиться о своей безопасности. Если есть на это возможность, то избрать более безопасный путь для эвакуации пострадавших и выполнению мероприятий по спасению жизни», — отметил он.

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По словам Щетинина, не всегда хватает времени или знаний для того, чтобы все это сделать, но нужно постараться.

«Были случаи, когда, к сожалению, во время спасения гибли сами люди. Такое тоже было», — подчеркнул спасатель.

При возникновении подобных ситуаций он призвал в первую очередь звонить по номеру 112. Оператору нужно сообщить, что происходит. Если есть возможность, то после звонка можно предпринять какие-то незамедлительные действия, но делать это нужно с минимальным риском для собственной жизни.