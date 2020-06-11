Помешать патрулю. Почему российские и американские военные не могут разъехаться на дорогах Сирии

Неудачная попытка военных США преградить путь предположительно российскому патрулю в Сирии попала на камеру. При этом подобные дорожные разборки не редкость. «360» выяснил, почему так происходит.

Дорожный конфликт произошел в населенном пункте Абра. На кадрах — американская бронемашина M1235 MRAP едет за автомобилем вроде как российских военных. Однако чуть позже авто съезжает на обочину, а из-под его капота начинает валить пар. В итоге машина буксует и глохнет. Российские же военные после неудачной попытки американцев перегородить путь спокойно продолжили свою поездку.

Официального подтверждения того, что на видео автомобиль именно с российскими военными, пока нет. «Неясно, было ли видео снято с российского транспортного средства. Вполне возможно, это так и есть. А вот сам объект съемки уж точно американский», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, за последние годы было получено несколько сообщений о таких дорожных столкновениях. Более того, их частота увеличилась. Единственная причина, по которой таких инцидентов стало больше, считает собеседник «360», — продолжительность нынешней ситуации в Сирии.

Ни одна из сторон не ценит присутствия другой на северо-западе Сирии, и напряженность между странами уже высока. Обе стороны недолюбливают друг друга Эндрю Корыбко политолог.

При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что подобные блокировки — попытки американцев самоутвердиться.

«Это они так утверждаются. Понимаете, там, где есть русские и присутствуют американцы, в силу их национального снобизма, высокомерия, они никак не могут принять того, что они не чувствуют там себя хозяевами. Каждый раз, если есть такая возможность в самоутверждении, происходят такие бытовые мальчишеские вещи», — добавил он.

Он подчеркнул, что такие вещи продолжаются до тех пор, пока «не начистили рожу», а это может произойти в любой момент.