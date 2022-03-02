Пользоваться техникой Apple можно будет даже при блокировке. Но пока и об этом говорить рано

В России возникли трудности с покупкой техники Apple. Ранее компания ограничила электронную оплату для банков, находящихся под санкциями. Специалисты не исключили, что Apple может пойти на крайние меры и заблокировать и другие свои сервисы в России. Но даже такое ограничение можно обойти.

Американская компания Apple временно прекратила продажу гаджетов на своем официальном сайте. Пользователи заметили, что в онлайн-магазине нельзя заказать технику.

Источник фото: www.apple.com/ru

Российский ретейлер re: Store, продающий «яблочную» продукцию, в среду не открыл свои магазины в Москве. На дверях не было никаких объявлений, при этом на сайте re: Store пользователи тоже не могут заказать смартфоны. Онлайн-магазин сообщал, что в наличии нет как новых моделей, так и старых.

Источник фото: www.re-store.ru/catalog

В магазинах «М.Видео» около метро «Преображенская площадь» и в торговом центре «Европейский» также не оказалось продукции Apple.

Apple ограничила сервис Apple Pay для банков, попавших под санкции. Из магазина App Store удалили приложения государственных СМИ Sputnik и RT.

Ограничения для смартфонов

Несмотря на то, что компания ввела ограничения для россиян, ожидать полной блокировки пока не стоит. По словам главного редактора портала BigGeek.Ru Николая Николаева, Apple может отключить на территории страны такие сервисы, как iCloud, iMessage и App Store. Но это самый экстремальный вариант развития событий.

Из App Store уже удалили некоторые приложения в связи с введенными санкциями. Если пользователь скачал приложение, но не будет его обновлять, то оно останется функционировать и работать. Но даже если он купит такой же второй смартфон, то уже не сможет установить эту программу Николай Николаев.

В Сети распространялись слухи о том, что на устройствах Apple стоит отключить автообновления системы и приложений из-за риска ограничений. Позднее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин опроверг эту информацию. Тем не менее Николаев посоветовал подстраховаться и отключить обновление ПО, чтобы не лишиться некоторых функций приложений.

Разработчик и генеральный директор компании по разработке мобильных приложений Reactive Phone Solutions Иван Семенов подтвердил, что в случае отключения App Store на смартфоне обновления происходить не будут. В таком случае пользователь попросту может воспользоваться VPN и через него обновить их.

«Но нужно понимать, что полная блокировка невыгодна самой компании. В таком случае упадет доверие к их бренду и всей технике», — добавил Семенов.

Оба специалиста отметили, что не стоит поддаваться панике относительно ограничения работы Apple Pay. Сервис не прекращает работу в России, а отказывается обслуживать карты банков, которые попали под санкции. Семенов напомнил, что, несмотря на ограничение работы банков, компания не блокирует их работу в сервисе Mir Pay. Там используется технология Apple Pay.

Работа ноутбуков в России

Риск блокировки работы ноутбуков от Apple гораздо ниже. По словам Семенова, в Macbook можно скачивать программы как из App Store, так и из сторонних ресурсов. Если компания введет новые санкции, то все приложения продолжат свою работу.

«Другой вопрос, что не так много людей ставят программы не из App Store. Обычно это касается пакета Microsoft», — добавил Семенов.

Поддаваться панике и переходить теперь на китайские ноутбуки еще рано. Главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев отметил, что пока что Apple не анонсировала свой полный уход из России.

«Закрытие магазинов может быть вызвано разными причинами. Не только политическими, но и экономическими», — рассказал Николаев.

Покупать китайскую технику вместо Apple экономически невыгодно из-за постоянно меняющегося курса валюты. К тому же различий между ноутбуками от Apple и других производителей слишком много, поэтому пользователю будет трудно адаптироваться.