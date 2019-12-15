  • Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит

    15 декабря 2019, 09:21

    Светлана Степанова

    Пользователь Twitter с ником abogail сделала селфи с широкой улыбкой и отправила его своей матери. Этот твит стал первым в социальном эксперименте. Необычные селфи вызвали любопытную реакцию матерей.

    Abogail пришла к выводу, что мамы будут хвалить своих детей, что бы ни случилось. Она попросила других пользователей помочь ей собрать доказательства. Требовалось сделать селфи в особом ракурсе и отправить мамам, а потом опубликовать фрагмент переписки.

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    Гипотеза abogail в большинстве случаев подтвердилась. Это не могло не растрогать тех, кто следил за развитием треда. Первое фото было опубликовано 5 декабря. Abogail отправила матери селфи с широкой улыбкой, но сделанное под странным углом.

    «Ооо, это так мило! Ты выглядишь очень хорошо, солнышко», — написала ей родительница.

    Дальше подключились и другие пользователи. Они тоже делали селфи в стиле фейсбучных мамаш.

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    «Фейсбучные мамаши» — тип пользовательниц социальной сети Facebook в США, Великобритании некоторых других англоговорящих странах. Такие женщины в основном заняты домом и семьей, публикуют и репостят вдохновляющие заметки о материнстве, выкладывают фотографии своих сыновей и дочерей, а также активно комментируют чужой контент. Правда, комментарии зачастую неловкие или излишне откровенные. Как правило, на аватарке у них неумелые селфи, где женщины широко улыбаются.

    На призыв abogail откликнулось немало людей.

    «Мой красивый сын»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    «О! Ты очень хорошенькая»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 2
    Источник фото: Twitter

    «Красотка, такая серьезная»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 3
    Источник фото: Twitter

    «Твое лицо… Я люблю»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 4
    Источник фото: Twitter

    «Моя прекрасная дочь»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 5
    Источник фото: Twitter

    Но ласковые слова от своих мам услышали не все.

    «Почему ты такая счастливая? Что-то не так?»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 6
    Источник фото: Twitter

    «Господи! Ты выглядишь прямо как твой отец»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 7
    Источник фото: Twitter

    «Отстань от меня… Я плохо себя чувствую»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 8
    Источник фото: Twitter

    «Да уж, Коди, сразу видно, что ты усыновленный»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 9
    Источник фото: Twitter

    Некоторые мамы отправляли селфи в ответ. И это было очень мило.

    «Предполагалось, что это поцелуй»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 10
    Источник фото:Twitter
    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 11
    Источник фото: Twitter

    А кое-кто хвалил одну дочь и сообщал важные новости о другой.

    «Ты прекрасна. Твоя сестра беременна»

    Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит | Изображение 12
    Источник фото: Twitter