Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит

Пользователь Twitter с ником abogail сделала селфи с широкой улыбкой и отправила его своей матери. Этот твит стал первым в социальном эксперименте. Необычные селфи вызвали любопытную реакцию матерей.

Abogail пришла к выводу, что мамы будут хвалить своих детей, что бы ни случилось. Она попросила других пользователей помочь ей собрать доказательства. Требовалось сделать селфи в особом ракурсе и отправить мамам, а потом опубликовать фрагмент переписки.

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Гипотеза abogail в большинстве случаев подтвердилась. Это не могло не растрогать тех, кто следил за развитием треда. Первое фото было опубликовано 5 декабря. Abogail отправила матери селфи с широкой улыбкой, но сделанное под странным углом.

«Ооо, это так мило! Ты выглядишь очень хорошо, солнышко», — написала ей родительница.

Дальше подключились и другие пользователи. Они тоже делали селфи в стиле фейсбучных мамаш.

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«Фейсбучные мамаши» — тип пользовательниц социальной сети Facebook в США, Великобритании некоторых других англоговорящих странах. Такие женщины в основном заняты домом и семьей, публикуют и репостят вдохновляющие заметки о материнстве, выкладывают фотографии своих сыновей и дочерей, а также активно комментируют чужой контент. Правда, комментарии зачастую неловкие или излишне откровенные. Как правило, на аватарке у них неумелые селфи, где женщины широко улыбаются.

На призыв abogail откликнулось немало людей.

«Мой красивый сын»

Источник фото: Twitter

«О! Ты очень хорошенькая»

Источник фото: Twitter

«Красотка, такая серьезная»

Источник фото: Twitter

«Твое лицо… Я люблю»

Источник фото: Twitter

«Моя прекрасная дочь»

Источник фото: Twitter

Но ласковые слова от своих мам услышали не все.

«Почему ты такая счастливая? Что-то не так?»

Источник фото: Twitter

«Господи! Ты выглядишь прямо как твой отец»

Источник фото: Twitter

«Отстань от меня… Я плохо себя чувствую»

Источник фото: Twitter

«Да уж, Коди, сразу видно, что ты усыновленный»

Источник фото: Twitter

Некоторые мамы отправляли селфи в ответ. И это было очень мило.

«Предполагалось, что это поцелуй»

Источник фото:Twitter

Источник фото: Twitter

А кое-кто хвалил одну дочь и сообщал важные новости о другой.

«Ты прекрасна. Твоя сестра беременна»