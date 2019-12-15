Пользователи Twitter поставили эксперимент на своих мамах. И результат вас умилит
Abogail пришла к выводу, что мамы будут хвалить своих детей, что бы ни случилось. Она попросила других пользователей помочь ей собрать доказательства. Требовалось сделать селфи в особом ракурсе и отправить мамам, а потом опубликовать фрагмент переписки.
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Гипотеза abogail в большинстве случаев подтвердилась. Это не могло не растрогать тех, кто следил за развитием треда. Первое фото было опубликовано 5 декабря. Abogail отправила матери селфи с широкой улыбкой, но сделанное под странным углом.
«Ооо, это так мило! Ты выглядишь очень хорошо, солнышко», — написала ей родительница.
Дальше подключились и другие пользователи. Они тоже делали селфи в стиле фейсбучных мамаш.
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«Фейсбучные мамаши» — тип пользовательниц социальной сети Facebook в США, Великобритании некоторых других англоговорящих странах. Такие женщины в основном заняты домом и семьей, публикуют и репостят вдохновляющие заметки о материнстве, выкладывают фотографии своих сыновей и дочерей, а также активно комментируют чужой контент. Правда, комментарии зачастую неловкие или излишне откровенные. Как правило, на аватарке у них неумелые селфи, где женщины широко улыбаются.
На призыв abogail откликнулось немало людей.
«Мой красивый сын»
«О! Ты очень хорошенькая»
«Красотка, такая серьезная»
«Твое лицо… Я люблю»
«Моя прекрасная дочь»
Но ласковые слова от своих мам услышали не все.
«Почему ты такая счастливая? Что-то не так?»
«Господи! Ты выглядишь прямо как твой отец»
«Отстань от меня… Я плохо себя чувствую»
«Да уж, Коди, сразу видно, что ты усыновленный»
Некоторые мамы отправляли селфи в ответ. И это было очень мило.
«Предполагалось, что это поцелуй»
А кое-кто хвалил одну дочь и сообщал важные новости о другой.
«Ты прекрасна. Твоя сестра беременна»