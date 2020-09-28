Полуголого депутата задержали по подозрению в убийстве своей жены под Петербургом. Главное

В понедельник, 28 сентября, в лесу Ленобласти полиция задержала полураздетого мужчину. Им оказался депутат поселка Комарово Игорь Шокин. Перед этим в частном доме нашли тело его супруги. Главным подозреваемым у следствия стал сам Шокин. Возбуждено уголовное дело. Что известно о преступлении к этому часу — в материале «360».

Тело в частном доме

Тело местной жительницы с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных домов поселка Комарово.

Подозреваемым в совершении преступления стал муж убитой — муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин. Сотрудники правоохранительных органов нашли его в кустах недалеко от дома. В момент поимки на мужчине были надеты только в трусы.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Сухоруков

По данным «Фонтанки», накануне вечером муж и жена распивали алкогольные напитки, после чего мужчина схватился за нож. Как пишет издание «Невские новости», по одной из версий, между супругами возникла пьяная ссора. Конфликт и стал причиной трагедии. При этом, по предварительным данным, само убийство произошло в 11 утра 28 сентября.

Первым о погибшей забеспокоился ее сын Андрей. После того, как у него не получилось дозвониться до матери, он попросил своего друга проведать ее, поскольку сам в тот момент находился на другом конце города, пишет «Фонтанка». Зайдя в дом, друг сына погибшей обнаружил тело женщины и вызвал полицию.

Соседка Шокина заявила, что в семье депутата ранее были хорошие и добрые отношения, пишет РЕН ТВ. По ее словам, жители поселка Комарово в ужасе от произошедшего.

Муниципальный совет выразил соболезнования родным убитой женщины. Сам Шокин сейчас задержан и уже доставлен в отделение полиции.

Расследование продолжается

В разговоре с «360» представитель СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Капитонов подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в одном из частных домов поселка тела женщины.

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса России по факту обнаружения 28 сентября текущего года в одном из частных домов, расположенных в поселке Комарово курортного района города тела 61-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти Сергей Капитонов СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Он также добавил, что в совершении указанного преступления в качестве подозреваемого уже задержан супруг потерпевшей, местный житель 1965 года рождения. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявления обвинения.

«Расследование уголовного дела продолжается», — заключил представитель ведомства.