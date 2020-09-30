Получить свое. Зачем отделять накопительную пенсию от государственной

Накопительную пенсию предлагают вывести из системы государственного обязательного страхования. Сейчас доплата рассчитана так, что не все россияне успевают получить накопленное до смерти. Да и суммы, которые поступают на руки, каждый год становятся все меньше и меньше.

Рисовали на бумаге

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила вывести накопительную пенсию из системы государственного обязательного страхования. Об этом «360» рассказал зампредседателя федерации Александр Шершуков. В качестве альтернативы предлагается применять к накопительной и страховой частям пенсии одинаковые законы. Свои предложения представители ФНПР уже направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Накопительную пенсию начинают платить, когда человек прекращает работать. Средняя продолжительность жизни в России — 72 года. С учетом этого накопительная часть пенсии должна была делиться для мужчин на 12 лет, для женщин на 15 лет.

Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни — 72 года, в 2015 году ожидаемый период выплаты установили для всех на отметке в 19 лет. Это значит, что большинство пенсионеров просто не успеют получить все, что им причитается. Кроме того, накопительная часть выплаты из-за этого сократилась.

«В 2021 году срок доведут до 22 лет. То есть сумма, которую получает человек из накопительной части, уменьшается еще больше. Потому что он вроде как живет дольше. Что является с нашей точки зрения несправедливым», — подчеркнул Шершуков.

Единство законов

Если же оставить накопительную часть в государственной системе, то ее нужно регулировать теми же законами, что и обязательное пенсионное страхование, заявил «360» секретарь ФНПР Игорь Шанин. Там нет ни ожидаемого периода дожития, ни, соответственно, его постоянного увеличения.

«Мы обратили внимание, что такая практика при том, что поступления новых средств в Пенсионный фонд нет, сохраняет как рудимент этот элемент дожития, приводит просто к абсурду. Потому что, по сути, пенсии все меньше и меньше реальные, которые люди получают», — сказал он.

Если предложение НФПР примут, то отложить себе на старость человек по-прежнему сможет, но не по действующей сейчас схеме. Иначе получается, уточнил Шанин, что люди умирают, а оставшиеся у них пенсионные накопления «идут в общую казну» ПФР и направляются «на выплаты другим людям» в силу действующей «солидарной системы», а тот, кто эти деньги копил, просто не успевает получить все свои сбережения.

Стимул откладывать деньги

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает идею вывода накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования. Парламентарии уже не раз сами поднимали этот вопрос. Только он решается не правительством, а изменением соответствующего законодательства.

«Вообще, ошибкой было, что ввели в систему обязательного пенсионного страхования накопительную часть пенсии. Наши граждане потеряли миллиарды, когда агрессивной рекламой, обманами, коррупционными схемами их побуждали переходить из одного НПФ (негосударственного пенсионного фонда — прим. ред.) в другой, не информируя, что о переходе надо сообщить за пять лет! В противном случае весь инвестиционный доход у них теряется», — сообщил «360» Нилов.

По мнению парламентария, у россиян сформировалось стойкое недоверие к пенсионной системе. Поэтому и необходимо «размораживать» и выводить накопительную часть из-под управления государством. И предлагать такие добровольные и привлекательные условия для формирования этого вида пенсии, чтобы стимулировать людей откладывать деньги.