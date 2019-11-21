С 22 ноября в России изменятся правила получения медицинских справок для водителей — теперь придется сдавать анализы крови и мочи. Кроме того, они станут гораздо дороже — цены увеличатся в несколько раз. Это сообщение вызвало ажиотаж среди автомобилистов. Все, кому скоро нужно менять права, приехали в наркодиспансеры, чтобы сэкономить деньги и получить справку до подорожания. Подробнее — в материале «360».

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Медрегистратор медицинского центра «Знахарь» в Москве Алина рассказала, что сегодня на прием пришло в пять раз больше людей, чем обычно — и они продолжают идти.

«Происходит кошмар! Я уже последние часы, не знаю как выдержать. Хотя рабочий день у меня до девяти, я сегодня буду сидеть часов до 12. Они прям идут, идут, идут, — и им все равно», — рассказала девушка.

Она также отметила, что по звонкам уже понятно — завтра ситуация станет еще хуже, и на прием придет намного больше людей.

За сегодня пришли проходить медкомиссию около 200 человек. Обычно человек 30-40. Вчера тоже много было, но сегодня намного больше и завтра, я понимаю по звонкам, еще больше будет Медрегистратор медицинского центра «Знахарь» в Москве.

Алина также рассказала, что их медицинский центр цены на эту справку не повышал, однако она не знает, изменится ли ее стоимость после 22 ноября — именно тогда в стране заработают новые правила получения этих справок.

В двух других медицинских клиниках также заявили, что не повышали цены на эту услугу. Однако и в ней зафиксировали большой наплыв автомобилистов, которые стремятся пройти медосмотр до грядущего подорожания.

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Глазами автомобилистов

Однако автомобилисты рассказали «360» другую информацию. Водитель из Дзержинска Алексей Алексеев сказал, что в кассе местного наркодиспансера ему назвали примерную сумму, в которую обойдется справка о прохождении медосмотра после 22 ноября.

«Спросил у кассира, что по чем будет — она сказала, что прейскуранта пока нет, но будет стоить 4500 рублей как минимум. Я эту справку сделал за 260 рублей», — рассказал он.

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Он приехал в медицинское учреждение не ради заветного документа, а просто из интереса. Алексей пояснил, что увидел в социальных сетях и СМИ новости об ажиотаже из-за подорожания и решил, что это очередной фейк. Поэтому после работы заехал в наркодиспансер, чтобы проверить информацию. Оказалось, что все слухи были правдой.

«Я буквально полгода назад делал себе такую справку, пришел в то же время — за 40-45 минут до закрытия — и там было всего два-три человека. Вообще, в обычное время там народа не много, а сегодня — реально было столпотворение. Все пришли медкомиссию, чтобы сэкономить денежку», — пояснил он.

Евгений Лысков рассказал «360», что сейчас сдает на права. Ему сообщили о подорожании в самой автошколе, еще 18 ноября.

«В понедельник, 18 ноября, мне сказали срочно сделать [справку], так как с 22 ноября она будет стоить 5000 рублей. Информации о том, что она будет так стоить, нигде не было. Я рассказал своему папе, он тоже был не в курсе этого. Только 19 ноября они увидели эту информацию по телевидению», — пояснил Евгений.

Он отметил, что сегодня не смог получить нужную справку — медицинский центр, в который он пришел, перестал принимать посетителей в три часа дня. По словам мужчины, их просто выгнали оттуда.

Люди выходили от туда с матами. Сегодня на уроке в автошколе мне рассказали, что в другой поликлинике была зафиксирована максимальная очередь 340 человек Евгений Лысков

Евгений собирается испытать удачу завтра. Чтобы получить справку до 12 часов, он придет занимать очередь с семи утра.

Источник фото: РИА «Новости»

Что изменилось?

После вступления в силу новых правил, в наркодиспансере начнут брать кровь и мочу на анализ у всех водителей. Кровь станут проверять на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который позволит выявить, что человек регулярно употребляет алкоголь. Исследование мочи даст понять, употребляет ли пациент наркотики.

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Сейчас вся процедура получения занимает меньше часа, однако после введения новых правил ее длительность сильно увеличится — лишь анализ крови будет делаться четыре часа.

По словам Алексея Алексеева, раньше для получения этой справки не нужно было сдавать никаких анализов. Человек просто приходил к врачу на прием, тот смотрел его язык, задавал несколько вопросов, а затем проверял на наличие в базе. По языку доктор определял, сидит перед ним алкоголик или нет. Критерий был простым — если язык белый, значит, человек постоянно пьет, а если нет — значит, все в порядке.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер, в свою очередь, рассказал «360» что, получить справку у нарколога и сейчас довольно трудно — необходимо «писать в баночку» прямо в кабинете, при враче, чтобы не было возможности обмануть экспертизу.

«И если человек там употребляет многочисленными психотропными веществами, запрещенными и неполезными для здоровья, то соответственно, он тоже не пройдет эту комиссию», — заключил он.

В чем смысл?

Ян Хайцэер отметил, что главная проблема автомобилистов не только в подорожании справки, а в том, что обмениваются базы данных ГИБДД и Минздрава и ужесточаются требования.

Там много всяких разных вещей, которые испортят жизнь автолюбителям. Это не очень приятная тема. Во-первых, я вижу в ней коррупционную составляющую Ян Хайцэер Вице-президент Национального автомобильного союза

Он уверен, что это лазейка, которая позволит ГИБДД возместить потери от ряда привилегий — выдачи красивых номеров, простоты регистрации автомобиля, техосмотра и так далее. Похожей позиции придерживается и Евгений Лысков, который назвал нововведение «обдиранием денег с народа».

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«Это очередная выкачка денег из жителей. Потому что наркоманов и алкоголиков это не остановит. Во-первых, эти справки можно будет купить, только дороже. А во-вторых — если нет справки — нет прав, значит просто будут ездить без прав и без справок», — поддержал их Алексей Алексеев.

Ян Хайцэер отметил, что в новых правилах существует одна большая несостыковка.

«Они ввели норму по алкоголю, заметьте, которую превышает фоновое значение человека. Мы выдаем алкоголя больше, чем требует от этого ГИБДД. Представьте себе, что мы не выпиваем никогда. А если эта норма превышает, то мы с вами становимся хроническими алкоголиками, а самое главное — в автоматическом порядке нас лишают прав. А где же конституция РФ и самый справедливый суд в мире? И как без суда можно лишить человека прав, в автоматическом порядке? Это первая дырка — такая глобальная, которую я вижу», — пояснил он.

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Он отметил, что подобных «дырок» в новых правилах довольно много. Например, как будет решаться проблема с хроническими заболеваниями — той же самой гипертонией?

«Ну если у человека гипертония, то он находится на каких-то препаратах. Большое количество даже молодых людей находится на таких препаратах — это же не значит, что человек в состоянии гипертонического криза или инсульта. Где перечень этих болезней, где степень этих болезней, форма этих болезней и так далее? Многие вещи эти крайне непонятны», — сказал Хайцэер.

Он также не понимает, что повлияло на столь резкий скачок цен. Ведь заключение врача останется таким же, как и раньше, и не становится сложнее.

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«Что подорожало в три раза — это ничем не оправдать. Это невозможно. Просто за это все равно люди будут платить. Это еще один оброк, который повесили на автовладельцев, как на наиболее имущую категорию граждан. Вот и все. Вот знаете, если от нищего в переходе нечего взять, то если у человека есть машина, представляется, что с него можно взять деньги», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что не помнит, чтобы справка когда-либо раньше дорожала так сильно. Даже на бензин и услуги госавтоинспекции цены поднимались постепенно, причем за все время не достигали неподъемных для автомобилистов высот.

Он с сожалением заметил, что «предотвратить это невозможно», но пообещал «писать документы, обращаться к депутатам Государственной думы, к разным, к фракциям, для того, чтобы встать на защиту автолюбителей», чтобы добиться справедливости.