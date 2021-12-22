Получить переохлаждение проще, чем кажется. Врачи дали советы для прогулок в мороз

Аномально холодная погода в Центральной России может вызвать переохлаждение организма и обморожение. Медики предупредили, что при таких травмах организм слабеет и теряет защиту перед вирусными инфекциями.

В Москве температура воздуха опустилась до -22,8 градуса. Такого сильного мороза не было с 1967 года. В Подмосковье холоднее всего было в Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Электростали и Электроуглях — там температура колебалась от -25 до -26 градусов.

При таком холоде можно получить не только переохлаждение, но и обморожение, если одеваться не по погоде. Переохлаждение приведет к снижению иммунитета и воспалениям, а обморожение чревато инвалидностью.

Признаки переохлаждения

Реабилитолог, физиотерапевт Филипп Глубоков объяснил «360», что при переохлаждении температура тела опускается ниже той, при которой человек может спокойно жить. Переохладиться можно необязательно при экстремальных температурах — достаточно находиться в неподобающей одежде при ветреной погоде и повышенной влажности.

В нынешнюю погоду получить переохлаждение можно, выйдя на улицу без шапки. Глубоков объяснил, что таким образом лобные пазухи и уши остаются открытыми для мороза. Так можно получить переохлаждение этих мест и воспаление среднего уха. Если же надеть в холодную погоду короткую куртку и оставить открытую поясницу, то можно получить переохлаждение мышц поясницы, воспаление почек и приступ радикулита.

Терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин посоветовал перед выходом на улицу не только закутывать открытые участки тела, но и обрабатывать кожу жирным кремом. А при появлении первых симптомов переохлаждения не стоит растираться снегом.

Чтобы избежать переохлаждения, медик посоветовал согреваться изнутри — выпить что-то горячее, например, суп или чай. Чего точно не стоит делать, так это пить алкоголь.

При алкоголе наиболее вероятно переохлаждение, чем без его употребления. Сосуды раскрываются и несут тепло в лицо, ноги и руки, но оно начинает быстро рассеиваться во внешнюю среду. Сначала человек разогревается, а потом может очень быстро охладиться Филипп Глубоков.

Защитить организм от холода также поможет постоянное движение — таким образом стимулируется кровообращение и не снижается кровоток.

«При переохлаждении у организма появляется защитная реакция — эндорфины активно поступают в кровь, и у человека появляется состояние эйфории. Самое главное в это время не ложиться спать», — добавил Кабычкин.

Переохлаждение организма не пройдет бесследно. Одно из его последствий — это снижение иммунитета и риск заболеть вирусной инфекцией. При локальном переохлаждении у человека могут возникнуть тромбозы в нижних конечностях, особенно у людей, которые страдают сахарным диабетом.

Защититься от обморожения

В отличие от переохлаждения, обморожение возникает на каком-то одном участке тела. Филипп Глубоков объяснил, что оно происходит в том случае, когда человек некоторое время касался сильно охлажденного предмета. Например, если идти босиком по снегу, то можно не получить общего переохлаждения, но вместо этого произойдет обморожение ног.

При обморожении температура кожи снижается, а сама она бледнеет и теряет чувствительность. Травмы делят на четыре типа. Первый и второй относят к поверхностным, а остальные два — к глубоким. Если при первых кожа приходит в норму спустя несколько недель, то при последней обмороженная часть отекает и может появиться гангрена.

Самое главное при обморожении не стараться обогреть пострадавший участок. Медики посоветовали не приближать его впритык к батарее и не растирать, поскольку часть тела может быть повреждена, а усилия только усугубят травму. Ни в коем случае не нужно поливать участок тела алкоголем.

Вместо этого обмороженную часть тела нужно обернуть во что-то теплоизолированное и согреваться изнутри. На участок кожи можно нанести противоожоговую или противовоспалительную мазь. При обморожении нужно обязательно показаться врачу, поскольку повреждение может быть глубоким.