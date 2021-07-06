Получить иммунитет и новую стрижку. Прививка от коронавируса стала возможностью привлечь клиентов

Вакцинация от коронавируса идет полным ходом во всем мире. Однако число привитых на сегодня все еще не позволяет сформировать коллективный иммунитет. Привлечь людей к вакцинации в мире решили по-разному. Кому-то дарят живых кур, кому-то — деньги, некоторых уговаривают стриптизом. Люди получают иммунитет, а компании, которые проводят акции, — новых клиентов.

Бесплатный стриптиз за прививку от коронавируса

В Лас-Вегасе пункт вакцинации от коронавируса открыли прямо в стрип-клубе. Заведение называется Hustler. Хотя в США и рекомендуют прививаться всем, кто старше 12 лет, этот пункт вакцинации смог принять только тех, кому исполнился 21 год. Делали прививки в клубе всего один вечер — 21 мая, с 16:00 до 19:00.

Вакцинироваться там могли танцовщицы, сотрудники клуба, а также посетители. Привитые получали некие льготы. Например, платиновую карту члена клуба, бесплатный танец от вакцинированной участницы шоу и билеты на ночное представление в Hustler.

«Мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность вакцины COVID-19 в надежде, что наша промышленность сможет вернуться к нормальному состоянию в ближайшем будущем», — заявил глава стрип-клуба Джейсон Мохни.

Марихуана за вакцинацию

В Нью-Йорке и Вашингтоне привитым от коронавируса раздавали каннабис. Акция оказалась настолько востребованной, что за бесплатными самокрутками выстраивались огромные очереди из тех, кто сделал прививку от SARS-CoV-2.

Для получения каннабиса необходимо было предъявить подтверждение вакцинации в бумажном или электронном виде. Организаторами выступили активисты движения New York Marijuana Justice. При этом дату мероприятия они выбрали символичную — 20 апреля. Этот день в Северной Америке считается неформальным днем каннабиса.

Бесплатная стрижка

В некоторых штатах США привлечь к вакцинации решили парикмахерские, где стригутся темнокожие. Так можно не только сделать прививку прямо в салоне, но и получить за это некоторые бонусы.

Например, в Чикаго за вакцинацию посетителям бесплатно сделают стрижку и даже вручат два билета в парк развлечений Great America, который находится в Калифорнии. В штате Мэриленд за решение сделать вакцину в парикмахерской угощают бутербродами и выдают купоны со скидкой 30 долларов на стрижки и бритье в салоне The Shop Spa.

Кофе, пиво и коктейли

Центр Джона Кеннеди в Вашингтоне решил обеспечить привитых бесплатным пивом от компании Solace Brewing Company. Компания Anheuser-Busch пообещала вручить пиво всем американцам старше 21 года, если страна достигнет обозначенной Джо Байденом цели — вакцинации 70% населения.

В Вашингтоне привитые от коронавируса могут претендовать не только на бесплатное пиво, но и на вино и коктейли.

Живые куры и деньги

В Калифорнии власти запустили целую лотерею — Vax for the Win. Принять участие может каждый привитый житель штата. Главный приз — 1,5 миллиона долларов, а также ваучеры на еду и развлекательные мероприятия.

В Индонезии же к вопросу поощрения жителей подошли более практично. Там за вакцинацию выдают живых кур. Так власти убеждают старшее поколение, которое слабо доверяет новым препаратам.

Квартиры, мороженое и машины

В России за прививку от коронавируса можно получить технику Apple, машину или квартиру. Москвичи, которые вакцинируется первым компонентом с 14 июня по 11 июля, смогут выиграть автомобиль Renault Logan. Власти Ямала решили дать привитым возможность выиграть смартфоны Apple, колонки, наушники, смарт-часы и велосипеды. Тем же, кто вакцинируется в ГУМе, в подарок дадут знаменитое мороженое.

В Подмосковье в качестве приза предоставили квартиры. Почти 11 тысяч вакцинированных подали заявку на розыгрыш. Победителем стал отец двух детей, инженер-проектировщик Виктор Шитов. «Трешка» в Московской области стала его первым серьезным призом.

«В жизни мне не приходилось какие-то серьезные ценности выигрывать. Я был очень сильно удивлен, сначала даже не поверил. Увидел, что Виктор Петрович Ш. выиграл квартиру. Потом даже пошел уточнять номер телефона, но все равно до конца не поверил. <…> Жена была очень удивлена. Ну, никогда в жизни не выигрывали, а тут квартира. Это был шок», — рассказал Шитов.

Второй розыгрыш квартиры в Подмосковье пройдет 31 июля.