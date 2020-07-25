Полтавского захватчика с гранатой уже три дня ищут в лесу. Преступник сможет окончательно скрыться?

Третьи сутки в полтавских лесах украинские правоохранители ищут вооруженного гранатой Романа Скрипника. Неоднократно судимого мужчину пытались задержать за угон авто. Преступник захватил заложника и скрылся. Рассказываем, почему его так долго не могут найти и каковы шансы на задержание.

«Гром» из-за гранаты

23 июля возле здания административного суда в Полтаве полицейские попытались задержать подозреваемого в угоне автомобилей. Однако мужчина вытащил гранату РГД-5 и схватил одного из правоохранителей, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

После переговоров террорист согласился обменять заложника на начальника управления уголовного розыска национальной полиции Полтавской области полковника Виталия Шияна и выехал из города в сторону Киева на предоставленном ему автомобиле.

«Ради безопасности граждан полиция разрешила злоумышленнику покинуть Полтаву. Автомобиль, в котором находятся подозреваемый и заложник полковник Виталий Шиян, сопровождается полицейскими и сотрудниками спецподразделений. Полиция объявила спецоперацию „Гром“», — добавил Геращенко.

Личность захватчика

Захватчикам, как сообщили СМИ, оказался 32-летний житель Полтавы Роман Скрипник, ранее судимый за кражи, мошенничество и наркоторговлю, участник АТО, задействованный в силовой операции в Донбассе. Судя по странице во «ВКонтакте», мужчина служил в армии, женат, воспитывает сына. По словам соседей, человек он довольно хороший, правда, вспыльчивый.

Источник фото: «ВКонтакте»

Как сообщила «Страна.uа», в 2020 году его лишили прав за езду в состоянии наркотического опьянения. В реестре судебных решений значится, что в марте 2017 года человека с таким же именем направили на принудительное лечение в Полтавскую психбольницу с диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим».

Сейчас против Скрипника возбудили дело за посягательство на жизнь полицейского, захват правоохранителя в заложники и незаконное обращение с боеприпасами.

Авиация и вознаграждение

Позднее злоумышленник потребовал освободить его от уголовной ответственности за угон и захват заложника. Но губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что это невозможно.

«Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители <…> готовы к силовому сценарию решения этого конфликта», — пояснил Синегубов в эфире телеканала «Наш».

Источник фото: «ВКонтакте»

Днем 23 июля Скрипник отпустил заложника и, бросив машину, скрылся в лесу в Решетиловском районе области. Как пояснил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, его отпустили по решению полковника.

«Скрипнику не дали убежать — ему дали попробовать исчезнуть, но на то была причина: у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что повредило бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату», — пояснил Шевченко.

К розыску террориста привлекли около 300 полицейских, сотрудников Нацгвардии, СБУ, взрывотехнической службы, кинологов, дроны и вертолет, передает УНИАН. Однако их поиски успехом не увенчались. 24 июля полиция объявила о вознаграждении за информацию о террористе.

Мы сегодня объявим о том, что за информацию, которая приведет к поимке особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение. Сумму пока я назвать не могу, этот вопрос как раз сейчас согласовывается», — рассказал пресс-офицер областной Нацполиции Роман Гришин.

Шансы на побег

На обширных лесных территориях поимка преступников, как правило, затягивается, рассказал «360» ветеран антитеррористического подразделения «Альфа» полковник Виталий Демидкин. Но в ближайшее время, уверен Демидкин, террорист выйдет в каком-нибудь населенном пункте в поисках пищи. Поэтому в каждом из них нужно разместить армейскую или полицейскую группу, оцепить район и сжимать кольцо. В России такая система поиска отлажена хорошо. С ее помощью правоохранители отлавливают примерно 98% беглых преступников.

«Тот район, где он сейчас находится, нужно оцепить. Потихонечку сужать кольцо, чтобы зажать и отловить его. Но шансы у него велики. Если лесной массив большой, он может долго прятаться. Тем более существуют какие-то схроны, мимо которых можно пройти и не заметить. Может, он обладает и такими навыками», — добавил полковник.

Демидкин не исключил, что беглец возьмет в заложники члена семьи какого-нибудь местного жителя и потребует укрывать его от преследователей. Теоретически с помощью захваченного водителя он может попытаться прорваться к границе Украины с другими странами. А при попытке задержать его может применить гранату.

На этой неделе это уже второй захват заложников на Украине. 21 июля 44-летний Максим Кривош захватил пассажиров автобуса в Луцке и потребовал, чтобы власти публично признали себя «террористами в законе». Вечером людей освободили, а преступника задержали. По мнению Демидкина, примеры Скрипника и Кривоша могут спровоцировать других украинцев на такие же действия.