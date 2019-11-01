Журналистка попала на польскую «фабрику троллей». Вести нужно было и левые, и правые аккаунты

Катаржина устроилась на работу в фирму Cat@Net. Та позиционирует себя как «PR-агентство со специалистами, создающими положительный имидж компаний, частных лиц и государственных учреждений — в основном в социальных сетях».

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Первым заданием журналистки было создание образа в соцсетях для распространения «социального и политического контента» с целью привлечения 500 подписчиков. Пройдя пробный период, девушка получила доступ к внутренним каналам связи компании. По ним сотрудники получали указания и инструкции от своих менеджеров. Например, в какие дискуссии ввязываться, кого продвигать, а кого очернять. У каждого работника было около десятка аккаунтов в социальных сетях.

Аккаунты продвигали как левый, так и правый контент. Это привлекало внимание, вызывало доверие и поддержку со стороны других пользователей. Заполучив их расположение, сотрудник мог склонить их к поддержке клиентов компании.

Клиенты всех мастей

Одно из заданий Прушкевич включало использование анонимных аккаунтов с инструкциями по продвижению контента, созданного TVP, государственным вещателем Польши. Он жестко осуждается критиками. Одна из причин — ненавистнические высказывания против групп меньшинств.

«Было бы здорово, если бы вы опубликовали положительные отзывы о правительственной субсидии для TVP и телевизионной лицензионной плате», — отправил указания журналистке ее менеджер.

Согласно анализу ISD Global, аккаунты Cat@Net создали до десяти тысяч постов в защиту TVP с потенциальным охватом 15 миллионов просмотров.

Другой клиент был членом польского парламента от левой партии Демократического левого альянса. Фейковые профили должны были продвинуть кандидатуру политика на выборах в Европарламент, состоявшихся в мае этого года. Минимум 90 различных аккаунтов делились и отвечали на его сообщения в социальных сетях. Для того, чтобы привлечь больше внимания к кандидату, в дело шли также правые аккаунты. Начиналось противостояние между правыми и левыми, что создавало конфликт и увеличивало трафик.

Это просто работа

Считается, что большинство сотрудников Cat@Net являются инвалидами. Это позволяет компании получать значительные государственные субсидии из Польского национального фонда реабилитации инвалидов. По данным фонда «Репортеры», с ноября 2015 года компания получила от него чуть больше 25 миллионов рублей.

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Как рассказала журналистка The Guardian, большинство работников по-настоящему хорошие люди. Они занимаются благотворительностью и общественной деятельностью в свободное время. Однако их инвалидность значительно ограничивает возможности трудоустройства. Выбирать не приходится.

«Для них это была просто работа, и все», — заключила Катаржина.

Cat@Net также разместила на своем веб-сайте заявление, где категорически отрицает обвинения в том, что является «фабрикой троллей». Фирма подчеркнула, что сфера деятельности компании — аутсорсинг маркетинговых операций в социальных сетях. Cat@Net просто передает точную информацию, говорит за своих клиентов и продвигает их продукты и услуги, как и любое другое агентство такого рода.