Польша повезет своих солдат с Украины в мусорных мешках

На территории Польши снова собрались проводить военные учения НАТО, а польские власти тем временем засматриваются на Украину, изъявляя желание отправить туда миротворцев. Цели у этой страны понятные — она хочет урвать себе украинские земли, которые считает своими, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Далее — прямая речь собеседника «360».

Историческая польская мечта

Польша — это древний европейский провокатор. Как вы знаете, в свое время премьер Великобритании назвал Польшу гиеной Европы. Да, Польша шебуршится, ползает вдоль украинской границы, но пока это можно расценивать как провокационный сигнал для Москвы, мол, мы, если чего, защитим Украину. Но это пока польские мечтания.

Во-первых, здесь есть один принципиальный момент. Польша, даже если полезет на Украину, то это будет равно самоубийству, потому что вы знаете — за нее никто из НАТО не заступится, только нарушается ключевой пункт устава НАТО. Там нападение на одного считается нападением на всех.

Сейчас НАТО дистанцируется, как бы говоря: «Поляки, хотите залезать на Украину и получать, извините, по морде — залезайте, это ваши будут проблемы». Но уже давным-давно Польша положила свой лисий глаз на несколько очень серьезных кусков Украины, которую она исторически считает своей.

Вот отсюда она и начинает свои разговоры о том, что она готова даже отправить миротворцев на Украину. Они могут направить миротворцев на Украину, но это тоже может привести к тому, что обратно в мусорных мешках Польша повезет своих солдат. Потому что мы не останемся безучастными. Это раз.

Польские дипломаты неучи?

Во-вторых, по международным правилам миротворческие войска вводятся только при согласии двух сторон. Я не думаю, что польские дипломаты и военные такие неучи, что не знают этот самый главный принцип, который утвержден ООН.

Но тем не менее этот лисий взгляд Польши на Западную Украину, чтобы под шумок откусить те земли, которые поляки давно считают своими. Прежде всего речь о Галичине и Волыни. Там они больше посматривают. Хотя в польском обществе это вызывает достаточно серьезные трения, потому что в польской исторической памяти не стерлась еще так называемая волынская резня. Вот почему поляки говорят: «Зачем мы будем под свой патронаж принимать страну или кусок страны, которая нас резала в 1943 в году».

Но пока эти учения (учения НАТО — прим. ред.) — это такое дешевенькое давление на Россию, некий месседж. Но мы уже привыкли к этим учениям на территории Польши. Только в прошлом году их было 15 или 16. Это как цех непрерывного литья. Мы за этим наблюдаем, этот фактор наш Генштаб, безусловно, учитывает. Что у них в голове — мы не знаем, но мы должны быть готовы к развитию любого варианта событий.