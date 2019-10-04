Польша хочет отказаться от российского газа к 2022 году. У нее получится, но огромной ценой

Через три года импорт газа в Польшу нужно наладить из других стран, заявил представитель правительства страны Петр Наимский. К тому времени истечет действующий контракт с «Газпромом». Доктор политических наук Дэниел Уорнер рассказал «360», что Польша сможет найти новых партнеров, но ей это обойдется дороже.

Пока самая большая доля газа в Польшу приходит из России. Но Варшава рассчитывает, что к 2022 году завершится строительство газопровода Baltic Piре между Польшей и Данией. Его подключат к норвежской газотранспортной сети, и это позволит поставлять до 10 миллиардов кубических метров природного газа в год. Таким образом, сотрудничество с Россией можно будет завершить, уверен Петр Наимский. Он также отметил, что страна продолжит работать с США и Катаром.

«Это наш стратегический выход из ситуации подчинения россиянам», — добавил представитель правительства.

Доктор политических наук Дэниел Уорнер считает, что такие заявления довольно предсказуемы. Польша боится, что если будет получать газ и нефть от России, то станет экономически и политически зависимой от нее.

Слова Варшавы — попытка удостовериться в собственной самостоятельности. Когда Польша говорит, что не хочет газ и нефть от России, она пытается быть более западной Дэниел Уорнер доктор политических наук.

Насколько успешными будут шаги Варшавы на пути к энергетической независимости? Одно ясно: Польша точно попытается их предпринять. С поставками могут помочь США, Ближний Восток и газопровод с Данией. Но цена такого сотрудничества может оказаться для Варшавы слишком дорогой.

«Проект с Данией, скорее всего, потребует больших затрат. Мне очевидно, что покупать газ и нефть у России гораздо дешевле», — подмечает политолог.

Но политика для Польши становится важнее денег, и геополитический вопрос играет большую роль, чем здравый смысл. Именно поэтому финансовые затраты все меньше пугают Варшаву, считает Уорнер.

По мнению собеседника «360», отказ от покупки газа у России будет невыгоден Польше с финансовой точки зрения, но может принести пользу политическую. Если такое все-таки произойдет, то России тоже придется искать новый рынок и новых потребителей. Ведь Польша — один из крупнейших покупателей газа в Восточной и Центральной Европе.