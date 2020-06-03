«Противниками „Северного потока — 2“ разработан целый пакет мероприятий, усложняющий процедуру успешного завершения этого проекта. Одно из мероприятий сейчас запущено в дело — это польская претензия», — заявил в разговоре с «360» депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Его поддержал британский юрист Александр Меркурис. Он отметил, важно понимать, что это дело не поддерживается европейскими властями. Польское правительство очень враждебно относится к России. Поляки были крайне агрессивны к «Газпрому» и теперь хотят убрать его из страны. По словам юриста, это больше идеологическое преследование. Гердт же объяснил мотивы Варшавы несколько иначе.

Почему поляки это делают? Успешная реализация «Северного потока — 2» ограничит их влияние и возможности стать центральным хабом сжиженного газа из США. Они защищают свои интересы. Было бы хорошо, если бы Германия тоже научилась защищать свои интересы Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Однако, по словам Меркуриса, никакой пользы дело против «Газпрома» Польше не принесет. Главный приоритет российской компании сейчас — закончить «Северный поток — 2». Если это удастся сделать до конца года, то подобные штрафы Польши «Газпром» вообще не будут волновать. «Этот штраф, на самом деле, и сейчас для „Газпрома“, как комариный укус», — добавил собеседник «360».

Однако без оплаченных штрафов есть вероятность того, что у компании не получится продолжать работу в Польше. При этом единственным проигравшим в этой ситуации будет именно Варшава, считает Меркурис.

«Если Польша будет создавать проблемы для „Газпрома“ на своей территории, то это поставит под угрозу газовые поставки через Польшу. И она останется в проигрыше, потому что получает деньги за то, чтобы этот газ проходил через ее территорию. Если этого не будет, то поляки потеряют деньги, а также будут страдать другие страны. Думаю, что ради своих собственных интересов Варшава даст заднюю», — подчеркнул юрист.

Гердт также не считает, что затея Польши будет успешной. По его словам, 50 миллионов евро — небольшие деньги для «Газпрома». Хотя вероятность того, что руководство компании согласится на этот «побор» крайне мала, полагает депутат бундестага. «Это чисто имиджевая игра по созданию неблагоприятного климата для завершения „Северного потока-2“», — заключил собеседник «360».

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей затребовало у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке — 2» в феврале. Однако российская компания данные не предоставила, как отметили в польском антимонопольном ведомстве.