«Положительный сосед» 10 лет убивал и насиловал женщин в Подмосковье. История маньяка

В Подмосковье две недели назад задержали сантехника-маньяка. Он признался в том, что на протяжении 10 лет убивал и насиловал женщин, а полгода назад надругался над школьницей. Все, что известно об этой истории, — в материале «360».

Сотрудники подмосковного главка Следственного комитета поймали серийного убийцу-насильника. Им оказался 53-летний каширский сантехник Андрей Е. (имя обнародовала kp.ru, но официальных подтверждений пока нет). Он признался в многочисленных убийствах и изнасилованиях, которые совершал на протяжении 10 лет.

Убийца — сантехник

Преступника удалось поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Он выходил из дома своей последней жертвы — 88-летней пенсионерки, которую задушил и изнасиловал.

Вычислить убийцу смогли благодаря тому, что он выкинул недалеко от места преступления сберкнижку пенсионерки. Оказалось, что его же биологический материал присутствовал еще в нескольких местах преступлений, в том числе в частном доме, где была изнасилована 10-летняя девочка в январе 2020-го.

В феврале этого же года, по данным Lenta.ru, сантехник пытался задушить спящую 14-летнюю школьницу, но та несколько раз ударила мужчину, после чего он сбежал. Девушка сразу же обратилась в полицию, но тогда поймать преступника не удалось.

В ходе одного из допросов мужчина признался, что 2019 году изнасиловал и убил двух женщин 69 и 79 лет. По словам соседки одной из пожилых жертв, он изнасиловал женщину ее же костылем.

«Несчастная прожила еще три недели после нападения, все никак не могла поверить, что это с ней произошло. Врачи пытались ее спасти, но сердце не выдержало из-за переживаний», — рассказала соседка.

Маньяк орудовал с 2010 по 2020 год в Каширском и Ступинском городских округах. Каждый раз он забирался в окна первых этажей, душил, а затем насиловал своих жертв.

«По своему типу это были совсем разные женщины. Например, его первой жертвой, в 2013-м, стала женщина 40 лет. Он убил ее и спрятал труп. В двух других случаях он приходил в дома, насиловал и убивал», — рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах.

Сам задержанный утверждает, что выбор жертв был случайным. Свои преступления мужчина объяснил «удовлетворением своего желания», которое возникало у него «раз в полгода-раз в год». При этом ни его отпечатков, ни ДНК в базах полиции не было, до этого преступлений за ним не числилось.

Соседи и знакомые мужчину описывали как «положительного соседа», примерного семьянина. Он прожил со своей женой 30 лет, стал отцом и дедом. Коллеги называли его тихим, спокойным и неконфликтным.