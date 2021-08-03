Профессор психологии Гельмут Кентлер в 1970-х годах начал проводить эксперимент над детьми. Он отдавал беспризорников на воспитание педофилам, а власти не вмешивались в процесс. По словам психологов, интимная близость со взрослыми может не просто травмировать психику ребенка, но и поломать ему жизнь. Да и действия профессора не имеют ничего общего с наукой.

Кентлер работал в Берлине и считался одним из выдающихся сексологов. Он не видел ничего плохого в интимной близости взрослых и детей. Наоборот, профессор считал, что дети имеют сексуальность и могут ее выражать, а отношения со взрослыми будут способствовать их гражданской активности. Он заявлял, что дети не пострадают от секса с опекунами, так как взаимодействие не будет насильственным.

В 1969 году Кентлер стал передавать бездомных мальчиков педофилам-попечителям. Точно неизвестно, сколько было подобных семей. Психологу удалось получить поддержку местной власти. Это позволило ему проводить эксперимент на протяжении 30 лет. В 1988 году Кентлер представил официальный отчет, в котором подробно рассказал о всех своих действиях. Все это время он общался с детьми и наблюдал за их жизнью в приемной семье.

Одними из жертв эксперимента стали Марко и Свен. Их усыновил педофил с криминальным прошлым по имени Фриц. Сейчас Марко уже за 40, а к приемному отцу он попал в девятилетнем возрасте.

«То, что происходило, мне не нравилось, но я считал это нормой. Я воспринимал это едва ли не как еду. У разных людей разные предпочтения в еде, точно так же как у некоторых могут быть свои предпочтения в области секса», — рассказал Марко The New Yorker.

Мальчики знали, что с ними делал приемный отец, но никогда не обсуждали это друг с другом. Теперь они пытаются добиться, чтобы ответственных за их страдания наказали. Фриц умер в 2015 году, но остались другие подозреваемые к причастности к эксперименту.

«Не имеет отношения к науке»

По мнению психолога и психиатра Натальи Варской, эксперимент Кентлера не имеет никакого отношения к науке. Действия профессора даже трудно назвать экспериментом.

«Это больше похоже не на эксперимент, а на нездоровую психику самого экспериментатора. Любой психолог, психиатр или даже человек, не связанный с психологией, понимает, что это действительно крайне травматично для детей. Это не есть норма, это аномалия. То есть дети помещены в обстановку, которая нормой не является», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что педофилия является психическим отклонением. Проживание ребенка с любым психически нездоровым человеком скажется на его психике, а пребывание с педофилом будет особенно травматичным.

Это просто игра какого-то больного человека. <…> К науке это отношения не имеет. Мало того, что антинаучно, так еще и антигуманно. Вообще много-много чего анти Наталья Варская психолог и психиатр

«Поломанные жизни»

Сексуальное насилие приведет к поломанной жизни ребенка, заявил психолог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Все признаки насилия будут преследовать человека всю его жизнь, пока он не начнет заниматься с психологом или психиатром. Это может быть последствия посттравматического стрессового расстройства, когда идет определенное расстройство сознания, например, нарушение памяти, расстройство настроения, неуверенность в себе, подавленность, недоверие к людям», — перечислил психолог.

Он добавил, что в силу заложенного страха человек может потерять доверие ко всем людям. Ему будет проще стать асоциальным и замкнутым в себе. Таким людям сложно завести партнера и создать семью. Они испытывают сложность с адаптацией, страдают повышенной депрессивностью, тревожностью и мнительностью.

«Это клеймо на всю жизнь. Кто-то может с этим справиться. Адаптационные механизмы у человека имеют большой ресурс. Кто-то справится с этим, как-то для себя рационализирует, не забудет, но это не станет для него препятствием в развитии. А кто-то на этом замкнется и всю жизнь с этим будет жить», — заключил Фомин.

В подобных ситуациях стоит обратиться за помощью к специалисту, который поможет справиться с травмой и вернуться к нормальной жизни.