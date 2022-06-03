Россиянам предложат дома со стальным каркасом. Они полны необычных минусов

В России хотят возводить жилье с металлическими каркасами. Так чиновники Минстроя хотят поддержать пострадавших от санкций металлургов. Однако эксперты отмечают, что такие дома будут экранировать технику, а квартиры в них обойдутся дороже. К тому же не ясно, где взять квалифицированных сварщиков и монтажников.

Российскую сталь отправят на стройку

Минстрой решил поддержать металлургические предприятия России. При строительстве школ, детсадов и жилых домов приоритет отдали зданиям с металлическим каркасом. Ради того, чтобы остановить снижение спроса на сталь, власти также планируют изменить строительные и пожарные нормы, сообщил РБК.

В марте Евросоюз ввел запрет на импорт стальной продукции из России. Поставки были переориентировали в Азию, однако металлургам пришлось значительно снизить цену. Это ситуация повлекла сокращение объемов производства российской стали.

Источник фото: pexels.com

Застройщиков, которые будут возводить жилье из металлоконструкций ждут выгодные кредиты на строительство, скидки на земли. При этом льготную ипотеку для покупателей из мер поддержки рекомендовано исключить.

Металл создает экранирующий эффект

Вице-президент «Опоры России», отвечающий за строительство Евгений Шлеменков рассказал «360», что сегодня в России строят самые разные дома. В том числе панельные здания, в которых тоже используются стальные конструкции. Самый популярный сегмент это дома с литым каркасом

«Использование стали в строительстве сейчас достаточно высокое. Увеличить использование стали можно только в одном случае: если она станет дешевле. Никто ее в избыточном количестве не использует, но ее и нельзя игнорировать, потому что многие характеристики и сроки службы зависят от того, насколько прочный каркас», — пояснил Шлеменков.

В Советском Союзе самыми известными домами на стальном каркасе стали московские «сталинские высотки». Однако эта технология не получила массового применения. Причин, по словам эксперта было несколько. Во-первых, в стране нечасто строили высотные здания, а во-вторых — они были дороги в эксплуатации.

Источник фото: pexels.com

«Кроме того, сама по себе избыточная сталь в конструкции не совсем хороша. Есть такое понятие — „блуждающие токи“. То есть она создает экранирующий эффект в здании. Сегодня при широком использовании цифровой техники это минус», — сказал Шлеменков.

Он уточнил, что при строительстве складских помещений, эллингов и прочих технических помещений использование стали было бы вполне оправдано.

Главное — создать качественное жилье

На вебинаре «Стальной потенциал» прозвучала информация, что сегодня в России на стальном каркасе строится меньше 1% жилья. Архитектор Владимир Вершинин в разговоре с «360» предположил, что редкое использование в строительстве домов на металлическом каркасе может быть связано с техническими сложностями.

«При возведении домов из монолита используется арматура. Ее вес значительно меньше, чем вес металлоконструкций. Для наглядности вы можете посмотреть на фотографии строительства МГУ и оценить объем металлоконструкций. На мой взгляд, скорость возведения и удобство доставки стройматериалов позволило домам из монолитного железобетона выиграть у домов, основой которых является металлоконструкция», — отметил Вершинин.

Он добавил, что неважно из чего сделаны здания, главное, чтобы любые проектные решения были выполнены грамотными архитекторами, конструкторами и инженерами и качественно реализованы в процессе строительства. Это возможно даже при небольшом бюджете. В качестве примера архитектор привел панельные пятиэтажки серии 1-515.

«Их объявили ветхими совершенно не разбирающиеся в архитектуре и строительстве многие представители законодательной исполнительной власти. Это не верно, дома обследовали и заключили, что с шестидесятых годов они выработали свой конструктивный ресурс всего лишь на треть», — сказал Вершинин.

Новые дома некому строить

Себестоимость строительства домов на стальном каркасе выше, чем у привычных панельных или монолитных зданий. Возможно, такое жилье будет недоступным для многих россиян, тем более, что цены на рынке не опускаются. Вершинин рассказал, что часть уже построенных домов не заселены.

Источник фото: pexels.com

«Сейчас у нас стоимость квадратного метра не снижается, как должна бы, а удерживается. Причем это известно из открытых источников, даже сами застройщики проговариваются, что банки и девелоперы удерживают цену на рынке, потому что никто не хочет проигрывать в цене», — сказал архитектор.

Он отметил, что привлечение стали в строительстве жилых домов, безусловно, положительно скажется на экономике страны. Однако нужно и снижать цену на жилье и делать его доступным для простых людей.

«Из плюсов инициативы Минстроя то, что металлургия будет развиваться. Однако эта победа может превратиться в Пиррову, если из-за этого у нас подражает себестоимость квадратных метров в таких домах», — подчеркнул Вершинин.

Еще одна важная проблема, с которым может столкнуться строительство металлокаркасных домов — нехватка кадров. Архитектор отметил, что для таких работ нужно большое количество квалифицированных сварщиков и монтажников. Раньше их готовили в профессиональных технических училищах, но теперь количество этих учебных заведений стремительно сократилось.

«Это привело к тому, что на стройки привлекают низкоквалифицированных мигрантов, подавляющее число которых, на мой взгляд, будут не в состоянии справиться с задачами возведения домов, используя металлоконструкции. Выходом из сложившейся ситуации будет, прежде всего, воспитание квалифицированных кадров, прежде всего из числа коренных народов России», — сказал Вершинин.