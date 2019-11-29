Депутаты внесли в Государственную думу проект закона «О виноградарстве и виноделии в России», и 19 ноября его приняли в первом чтении. Второе и третье чтения должны состояться в декабре. К этому времени заинтересованные стороны предлагают варианты поправок. Сам закон направлен на продвижение вин российского производства.

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Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко рассказал «360», что не все предложения депутатов кажутся экспертам удачными. «Предложения [которые внесли депутаты Госдумы] не совсем рабочие с точки зрения ретейла, они подразумевают выделение, например, под российские вина отдельных стеллажей, отдельной выкладки», — считает Власенко.

Он объяснил, что обязательное разделение полок на отечественную продукцию и зарубежную может стать большой проблемой для маленьких и средних магазинов из-за ограниченного пространства самого магазина, а также его ассортимента. Но для гипермаркетов подобная идея может оказаться полезной.

Чисто российское вино

Есть и полезные для производителей и продавцов предложения, например, послабления в рекламе — им расширят возможности рекламировать российские вина в СМИ. Власенко добавил, что АКОРТ хочет дать больше льгот российским производителям. Отсюда и идея продлить время для продажи вин.

Такая практика, по мнению Власенко, сможет не только привлечь внимание потребителей к российским винам, но и снизить потребление так называемой суррогатной или контрафактной продукции, которую производят кустарным методом и продают нелегально. «Если расширить время, в которое человек может легально купить российский качественный напиток, вы создаете ему условия, чтобы не идти за этим самым контрафактом», — считает он.

Кроме того, по данным «Известий«, в законопроекте наконец появится термин для обозначения российского вина. Раньше, по словам Ильи Власенко, российским могло считаться как вино из российского винограда, так и сделанное из импортного продукта, но разлитое в РФ. Появившийся термин «вино России» определяет, что таковым будет считаться только вино, сделанное полностью из отечественного винограда.

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В законопроекте также появились технологические правила производства для виноделов. Например, запрещается импорт балка — недорогого виноматериала, продающегося «наливом». Совладелец «Винотеки Соловьева» Семен Соловьев в разговоре с «360» подтвердил, что проблема с балком в России стоит достаточно остро.

«Раньше не было сырьевой базы для того, чтобы производить российское вино. И под видом российского выпускаются вина на базе самых дешевых материалов из Африки, Болгарии, Испании», — подтвердил Соловьев «360».

Также после принятия закона будет запрещено использовать воду «на любом этапе производства» — разбавлять вино, а для отечественных виноградарей и виноделов будет предусмотрена финансовая и имущественная поддержка.

Однако, по мнению Семена Соловьева, изменение законодательства здесь изначально связано с вовлеченностью власть имущих в бизнес. Он отметил, что для мелких продавцов алкоголя предлагаемые изменения ничего не изменят.

«Точно это не направлено на интересы потребителей или тех, кто работает в торговле. Нет смысла оставлять заведения открытыми на лишний час работы ради нескольких бутылок российского вина», — заключил Соловьев.