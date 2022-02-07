Полная доступность и баланс. Средиземноморскую диету сочли правильным питанием для среднестатистического человека

Средиземноморскую диету уже пятый год подряд признают лучшей в мире. Она разнообразна и довольно легка для соблюдения, подходит диабетикам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким уровнем холестерина. В России следовать такой диете можно с некоторыми оговорками, и только из-за сложностей с определенными продуктами.

Очередной рейтинг диет составил американский журнал US News & World Report. Средиземноморская заняла в нем первую строку. Глава Лаборатории долголетия и рака IFOM в Милане Вальтер Лонго пояснил Corriere, что она представляет собой сбалансированную смесь белков, минералов, углеводов, жиров, витаминов, клетчатки и воды.

По данным из открытых источников, средиземноморская диета включает потребление оливок и оливковых масел, цельнозерновые продукты, минимальное количество красного мяса, а рыбы и морепродуктов, наоборот, много, как и овощей. Тем, кто ее придерживается, можно есть в небольших количествах сыр и молочные продукты, включать в приемы пищи бобовые, орехи и даже красное вино.

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Минусы и плюсы

Один из единственных минусов средиземноморской диеты — рыба и морепродукты. Врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «360» назвала эти составляющие слабым местом.

«Не особо она доступна из-за рыбы и морепродуктов. <…> Мы живем на материке. Единственное, чем мы можем компенсировать — как правило, белой речной рыбой. Все остальное — морепродукты и красные сорта рыбы — для нас относительная роскошь», — заметила специалист.

Однако переоценить пользу рыбы довольно сложно. В первую очередь, потому что она легко переваривается в любое время суток, в отличие от мяса и птицы.

Рыба на вечер — просто сказка, на пару ли, запеченная ли. И для пищеварения классная штука, не только для сосудов Нурия Дианова гастроэнтеролог, диетолог.

Альтернативой оливковому маслу диетолог назвала другие его виды — например, льняное или кедровое. Экспериментировать, по словам Диановой, можно и нужно. К тому же лучше покупать масла в небольшой таре.

«Я не понимаю этой страсти по оливковому маслу. <…> Сейчас много всяких полезных масел свежего отжима», — подчеркнула врач.

Средиземноморская диета, напомнила она, богата цельнозерновыми продуктами. В России много такого хлеба, макарон из твердых сортов пшеницы. Нет ничего сложного в том, чтобы включить в рацион сложные углеводы, среди которых — гречка, булгур, полба. Если говорить о рисе, то стоит остановить выбор на буром, диком или коричневом — в них больше витаминов группы B и ниже гликемический индекс.

Снижение потребления мяса птицы и крупного рогатого скота, которое предполагает диета, Дианова назвала правильным подходом.

«Оставить [такие блюда] пару раз в неделю, чисто символически. Чтобы было преобладание рыбы, морепродуктов, яиц и молочных продуктов», — пояснила гастроэнтеролог.

Задача средиземноморской диеты заключается в исключении из рациона слишком жирных блюд. Количество тех же сыров в приемах пищи нужно контролировать. Но в целом все зависит от того, как именно человек комбинирует те или иные продукты.

«Если есть только макароны с фаршем — это одна история. А если будет половина тарелки макарон с фаршем, а другая половина — какая-то клетчатка, овощи, то это тоже средиземноморская диета по сути», — заметила Дианова.

Прекрасные постулаты

Средиземноморскую диету диетолог охарактеризовала как разнообразную, вкусную и очень красивую. В ней в достаточном количестве есть полезные жиры, разные виды белка, минимальное количество красного мяса и алкоголя, сахара, насыщенных жиров и продуктов промышленного производства.

Она сбалансирована, <…> подходит для всех групп населения с маленькими нюансами — есть есть аллергии и непереносимости. Хороша для диабетиков, сердечников Нурия Дианова.

Полезной будет диета и для тех, кто намерен похудеть. В этом случае человеку придется питаться с дефицитом калорий.

«Постулаты средиземноморской диеты прекрасны. Это просто правильное сбалансированное питание для среднестатистического человека, плюсом к которому идет физическая активность. Если человек хочет похудеть, ее можно взять за основу. <…> Там нет крайностей», — обратила внимание врач.

При этом обязательным условием Дианова назвала понимание принципов этой диеты. Она способна научить питаться правильно, без перегибов. Диеты со строгими ограничениями тоже позволяют избавиться от лишних килограммов, но после достижения результата человек обычно не знает, как быть дальше. И потерянное возвращается снова.