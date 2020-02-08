Зимой без снега, весной без дождей. Москва потратит полмиллиарда рублей на разгон облаков

Каждый год мэрия Москвы тратит деньги на разгон облаков в праздничные дни. Год от года эта сумма увеличивается. В 2020-м на безоблачную погоду 1 и 9 мая, 12 июня и в День города выделили почти полмиллиарда рублей. «360» пообщался с экспертами, которые рассказали, как разгонят облака, как это влияет на экологию и стоит ли тратить на это сотни миллионов рублей.

Облачный разгон

Мэрия Москвы опубликовала документы начала искать подрядчика для разгона облаков во время праздничных мероприятий через сайт госзакупок. Работы назвали «Метеозащитой города» и оценили в 451 миллион рублей. Для сравнения, в 2019 году эти работы обошлись городскому бюджету в 410 миллионов, а в 2018 году — в 400 миллионов рублей.

Оплату разбили на четыре части: за 1 мая, 9 мая, 12 июня и День города. С Днем Победы все понятно, в этом году отмечается 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны, и в Москву приедут главы стран со всего мира. Но зачем тратить по 113 миллионов рублей в остальные дни, когда большинство жителей столицы пользуются дополнительными выходными и уезжают на дачи, в документах не уточняется.

Из ТЗ следует, что в каждый из праздничных дней подрядчик должен тратить не менее двух часов на проверку самолетов. На остальные «экспериментальные авиационные работы», как назвали распыление в облаках реагентов, отвели по 125 летных часов.

Обезвоживание туч

Самолеты при помощи специальных реагентов осушают облака до того, как они достигают Москвы. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что реагенты распыляют в облаке и они притягивают к себе молекулы воды. В итоге образовываются тяжелые капли, которые в виде дождя выпадают вне защищаемой территории. Но срабатывает это не всегда.

«Если надвигается хорошо выраженный теплый фронт, то ничего не поможет. Поэтому всегда оценивается необходимость модификации [погоды]. В отдельных случаях это просто нецелесообразно. К примеру, если центр циклона возникнет над Москвой, то ничего не поможет», — рассказал эксперт.

Для того, чтобы понять сработает ли корректировка погоды, синоптики сначала наблюдают, какой тип облаков придет. Для этого они изучают небо, а также пускают специальные шары-зонды. Для каждого типа облаков используются специальные реагенты. Все они безопасны как для природы, так и для человека.

Роман Вильфанд рассказал, что на юге России используют специальные соединения для защиты урожая от града.

«Когда облака поднимаются очень высоко, тогда реагенты или разбрасывают с самолета, или с земли выстреливают из пушек снарядами с веществами. Это позволяет сохранить от града нежные растения, например, виноград», — пояснил синоптик.

При этом эксперт еще раз подчеркнул, что воздействовать на погоду нужно только тогда, когда для этого есть синоптические условия.

«Погода же независимая. Она не знает о праздниках. Поэтому каждый раз нужно трезво взвешивать целесообразно это или нет», — подчеркнул Роман Вильфанд.

Говоря о разгоне облаков на 9 мая эксперт он отметил, что это уже традиция. А в этом году, в связи с 75-летием Победы, конечно хотелось бы, чтобы день прошел без осадков.

«Это настолько великий праздник, что хочется, чтобы и погода была праздничная. Я думаю, что при необходимости, конечно же будет так называемое активное воздействие или модификация погоды. Все мы понимаем, что будет очень много торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы», — сказал он.

Роман Вильфанд напомнил историю парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. Тогда на погоду еще воздействовать не могли и погода была ясная, что позволяло немецкой авиации летать.

«Чтобы парад состоялся нужна была плотная облачность. Известный профессор Иван Клемин спрогнозировал, что будет такая погода. С осадками, с плотными облаками», — напомнил синоптик. Парад провели, и он поднял моральный дух людей. «Поэтому всегда хочется, чтобы для каждого эпизода погода соответствовала», — подытожил Роман Вильфанд.

Вмешательство в дела природы

Облака после обработки реагентами избавляются от воды на севере и северо-западе Московской области, откуда они и идут на столицу. Об этом «360» рассказал главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин.

«У нас основной источник влаги — Атлантический океан. Если много воды удается вылить из этих облаков, то для этих мест получается избыточное увлажнение. При этом они и так чересчур увлажнены», — пояснил эксперт. При этом он отметил, что никакого негативного влияния это не оказывает. Это происходит не каждый день, а значит и эффекта особого нет.

«На фоне потепления, которое у нас происходит — это все пустяки», — пояснил он.

Юлий Добрушин рассказал, что среди местных жителей есть слухи о том, что распыление реагентов часто проходит не очень удачно. В качестве примера он привел историю с опылением с самолетов в советское время, когда в одной части поля ничего не было, а в другой образовывались целые кучи.

«Но это я только могу только предполагать. Очевидно, что часть реагентов падает на землю. И как они на нее влияют, я сказать не могу», — отметил эксперт.

В конце Юрий Добрушин отметил, что лучше человечеству меньше влиять на природу и не пытаться менять природные процессы.