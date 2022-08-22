Полковник Нацгвардии Украины и член «Азова». ФСБ раскрыла личность убийцы Дарьи Дугиной

В ФСБ заявили, что убийство политолога и журналистки Дарьи Дугиной спланировали украинские спецслужбы, а подозреваемая скрылась в Эстонии. «360» рассказывает, что известно о преступлении, его заказчиках и исполнительнице.

Убийство Дарьи Дугиной

Вечером 20 августа дочь известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла в теракте. Ее машину подорвали после литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где 29-летняя журналистка присутствовала в качестве почетного гостя. Ее отец также был на фестивале, но уехал с него на другом автомобиле. По одной из версий, именно Александр Дугин мог быть целью террористов.

Теракт произошел на Можайском шоссе в Московской области, неподалеку от поселка Большие Вяземы. По данным Следственного комитета, взрывное устройство заложили под днищем автомобиля со стороны водителя и активировали дистанционно. В результате взрыва салон машины полностью выгорел.

По предварительным данным, взрывчатку — около 400 граммов в тротиловом эквиваленте — заложили во время фестиваля. Теlеgrаm-канал «112» сообщил, что камеры на ВИП-паркинге, где находилась машина Дугиной, были отключены.

Сам Александр Дугин рассказал следователям, что незадолго до убийства дочери получал угрозы от украинских националистов. Аналогичные угрозы, по его словам, получала и Дарья Дугина.

Уже 22 августа в ФСБ заявили, что дело об убийстве Дарьи Дугиной раскрыто. Подозреваемая — 43-летняя украинка Наталья Вовк, в девичестве Шабан, которая, предположительно, является сотрудницей украинских спецслужб. Именно по их заказу, считают в ФСБ, было совершено убийство.

Что известно о Наталье Вовк

По данным ФСБ, Наталья Вовк приехала в Россию вместе с дочерью 2010 года рождения 23 июля. На протяжении месяца украинка снимала квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина, чтобы следить за ней. В день теракта Вовк была на фестивале «Традиция», где присутствовала и Дугина.

По данным Telegram-канал Mash, убийцы Дарьи Дугиной следовали за ней от места проведения фестиваля. Чтобы устройство в ее машине сдетонировало, они использовали обезличенные телефоны, которые пропали из сети после взрыва.

Вовк передвигалась на автомобиле Mini Cooper, при въезде в страну на нем были номера Донецкой Народной Республики, в России их сменили на казахстанские. Сейчас, по данным ФСБ, Наталья Вовк с дочерью находится в Эстонии. Они сумели выехать из России через Псковскую область по поддельным украинским номерам.

Сейчас этот автомобиль обнаружили на украинском маркетплейсе, его продает человек, чья фамилия совпадает с девичьей фамилией Натальи Вовк.

Портал «НемеZида», собирающий информацию об участниках террористических группировок и формирований, сообщал о том, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, является военнослужащей националистического полка «Азов»*, в том числе портал предоставил фотографию удостоверения украинки — она служит в Нацгвардии Украины в звании полковника.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.