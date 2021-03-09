Десятки романов от руки в тетрадях. Как Полякова стала одним из самых продуктивных авторов России

Умерла одна из самых продуктивных российских писательниц Татьяна Полякова. За 20 лет работы она создала более 90 романов в жанре авантюрного детектива. По уровням продаж обходила Булгакова и Достоевского, немногим уступая коллеге по цеху Дарье Донцовой. А вдохновение находила в простых мелочах жизни.

Писательница, автор более 90 авантюрных детективов Татьяна Полякова умерла от рака в 61 год во Владимире, где жила с мужем. Несколько лет назад ей сделали операцию. С тех пор Полякова добросовестно проходила лечение, но в последние дни ее состояние ухудшилось. «360» рассказывает историю одной из самых востребованных современных российских писательниц.

Путь в литературу

Во многих интервью Татьяна Полякова признавалась, что мечтала стать писательницей с самого детства. Родители много работали, а ее оставляли дома одну. Досуг Татьяна скрашивала чтением. Так и появилось преставление о работе мечты, на которую к тому же никуда не нужно идти.

Писать Полякова начала рано — еще в школе, в газету, потом работала редактором, образование пошла получать на филологический факультет, чтобы потом стать учительницей русского языка. Но стала все же писательницей, как и мечтала. Причем, по ее же собственным словам, первый свой детектив написала едва ли не вынужденно — авторами этого жанра в подавляющем большинстве были мужчины, их тексты будущей писательнице не нравились.

«В результате первый детектив я писала, по сути, для себя как читателя. Уверена, что найдись тогда „мой“ автор, который бы к душе пришелся, я бы сейчас его произведения радостно читала. И не помышляла бы ни о каком писательстве. Но такого не было, пришлось для себя любимой потрудиться. Так уж счастливо пришлось, что не только для себя. И вот с этого момента — пишу, пишу и пишу…» — рассказывала она в интервью «Вслух.ru».

А в интервью «Звездному бульвару» Полякова говорила, что первый опубликованный роман написала чуть ли не на спор: она предложила товарищу написать любовный роман, когда такие книги были особенно популярны, но он отказался, пожаловавшись на сложность жанровой литературы. Якобы в пику ему Полякова написала детектив.

При этом на протяжении 14 лет Татьяна Полякова работала воспитательницей в детском саду, а писательством как профессиональной деятельностью занялась только в конце 90-х. Полякова уверена, что работа с детьми многое ей дала. В частности, научила каждый день отвечать на простые на первый взгляд вопросы — например, что такое милосердие.

А несколько лет назад другая сверхпопулярная российская писательница Дарья Донцова практически бросила вызов Поляковой, вспоминала она со смехом. Жесткой конкуренции, а тем более вражды у женщин никогда не было.

«Когда у меня было около 70 книг, у Даши вышел 100-й детектив. По этому случаю сделали забавный постер, отсылающий к знаменитому агитплакату „Родина-мать зовет!“. Донцова стояла, подняв руку, а в другой держала лист бумаги со словами: „Я написала 100 книг. А тебе слабо?“ Я решила, что это адресовано лично мне», — вспоминала она в интервью Tele.ru.

Вдохновение как ритм жизни

Татьяна Полякова была не только одной из самых покупаемых российских писательниц — в 2019 году обогнать ее смогли только Дарья Донцова и Александра Маринина. Даже Агата Кристи оказалась менее тиражной. При этом в последние годы, как рассказывала Полякова, она чуть сбавила темп: если раньше она писала по четыре книги в год, то теперь всего по три.

«Три месяца пишу книгу, один из этих трех месяцев — правлю. Если неделю не работаю, то у меня жуткое ощущение потери», — рассказывала она.

Секрет такой продуктивности писательница видела в том, что она искренне получала удовольствие от своей работы. Полякова рассказывала, что «главное — поддерживать в себе состояние напряженной радости», тогда работа кипит.

«Есть люди, которые не любят понедельники, но это не про меня. Все гости разъехались, я проснусь, взбодрюсь — и бегом к себе за стол. Это особенное счастье, а если его нет — нужно менять профессию», — говорила она.

Причем писала все свои романы Полякова всегда от руки — ручкой в обычной тетрадке. Только после того, как основная работа над произведением была закончена и текст должен был отправиться к редактору, его переводили в печатный формат.

Такой старомодной традиции писательница придерживалась из-за того, что однажды несохраненный файл с рукописью пропал, когда компьютер отключился из-за перебоев с электричеством. Якобы после этого Полякова решила, что «проще написать роман, чем переписывать утерянное».

Сами произведения, как рассказывала Полякова, рождались у нее далеко не за письменным столом. Она обдумывала романы, сцены, сюжеты и персонажей во время самых обычных занятий — прогулок, прослушивания музыки, даже чтения. Работа со словом, переложение идеи на бумагу оставалось напоследок.

Сюжеты и события из жизни писательница принципиально никогда не брала. Оправдывала она это тем, что ей нужен «простор для фантазии, чтобы ничто душу не жало». Реальные же события очень ограничены.

«Другое дело, я человек любопытный, люблю наблюдать за людьми, за тем, что вокруг происходит. И все эти мельчайшие детальки в голове всплывают в свое время. Получается, что я черпаю из жизни, но вот так, по-своему», — делилась она.

По романам Поляковой много снимали. Одна из самых знаменитых экранизаций — «Тонкая штучка», снятая еще в 1999 году, с Александрой Захаровой, Дмитрием Певцовым и Алексеем Серебряковым в главных ролях. Также экранизировали еще несколько книг и даже книжных серий Поляковой: «Как бы не так», «Строптивая мишень», «Алмазы на десерт», «Тень стрекозы» и другие.