Жители Польши назвали присутствие украинских «туристов» главной угрозой для экономики страны. Это уже не первое государство в Европе, граждане которой недовольны присутствием гостей с Украины. Вседозволенность и хамское поведение украинцев все чаще заставляют европейцев пересматривать свои взгляды на толерантность к приезжим.

В Польше больше не рады украинцам

Почти 40% поляков считают конфликт на Украине, из-за которого в Польшу прибыли более пяти миллионов беженцев, угрозой экономической безопасности страны, сообщило Главное статистическое управление республики. Многие пользователи портала Interia заявили, что ухудшение обстановки в Польше — прямое следствие проукраинской политики властей.

Некоторые поляки уже начали переживать за собственное финансовое благополучие и даже трудоустройство. Люди недовольны тем, что правительство помогает украинским беженцам вместо того, чтобы решать проблемы своих граждан.

«Эти миллионы украинских „туристов“ — большая угроза польскому бюджету», — приводит слова одного из пользователей РИА «Новости».

При этом благодарности со стороны беженцев граждане Польши не замечают, зато отлично видят, как ведут себя украинцы, которых содержат за счет социальных программ и налогов простых поляков.

«Самая большая угроза для польского государства — это Украина и украинские дармоеды. Мы их спонсируем, а они веселятся до упаду, а не сражаются за свою страну. Достаточно съездить в популярные туристические города, чтобы убедиться в этом», — отметил другой пользователь портала.

При этом еще 1 июля Польша начала сворачивать программы помощи беженцам, например, для них отменили пособия и бесплатный проезд в общественном транспорте. Так власти якобы хотят заставить украинцев работать и вести самостоятельную жизнь на новом месте, однако коренное население увидело угрозу в пребывании беженцев в стране.

«Угрозой, и смертельной, для Польши является присутствие украинцев. Остается только ждать, когда они начнут резать поляков, потому что они чувствуют себя здесь совершенно безнаказанно. Не говоря уже о том, что правительство разрушает страну», — подытожили читатели Interia.

Сами украинцы тоже далеко не всегда рады оказаться в Польше. Например, беженки пожаловались на домогательства со стороны поляков. Одна из них рассказала о том, что, несмотря на наличие денег, за съем жилья ей предложили расплатиться натурой.

«Все говорят: „Мне не нужны твои деньги, давай ты будешь со мной спать и за это у меня жить“. <…> Меня не интересует сексуальное рабство вообще. Я хочу снимать за деньги, которые я зарабатываю. Но мои деньги никому не нужны», — подчеркнула беженка.

Европа стонет от украинских беженцев

В начале августа Чехия решила ограничить свое гостеприимство в отношении украинских беженцев. Их лишили возможности получить разрешение на временное пребывание и приостановили выдачу спецвиз.

В Испании и Болгарии украинских беженцев начали выселять из отелей еще перед началом туристического сезона, в мае. Тем гражданам Украины, кто снимал жилье, начали завышать арендную плату, чтобы вынудить освободить помещения. А в Германии, Болгарии и Швейцарии украинцам начали отменять льготы с июня — лишили их бесплатного проезда.

Британцы же и вовсе начали выгонять украинских беженцев на улицу, потому что те задержались у них слишком надолго. Аналогичная ситуация в середине лета сложилась и в Швейцарии.

В Румынии прошли протесты против беженцев с Украины. Причиной стало то, что украинки якобы занимались проституцией и таким образом «обворовывали» их мужей. Беженкам предложили вернуться на родину и «бесплатно поднимать дух» мужчин на фронте.

Болгары возмутились тем, что украинские дети выкрикивают нацистские лозунги и ругаются матом в детском лагере. На аналогичные выходки, но уже взрослых граждан Украины, жаловались и в Великобритании, где вдобавок ко всему прочему пьяные беженцы назвали темнокожего жителя Лондона «обезьяной».

В Латвии украинские беженцы присоединились к местным националистам. Особо активные украинцы и вовсе нападали на латышей за то, что те разговаривали по-русски.

В Эстонии украинец украл у местного фермера свинью за миллион евро и продал ее на мясо. Таким образом беженец решил отблагодарить человека, который согласился взять его на работу.

В шок от поведения украинских беженцев пришли и жители Германии. Немцы пожаловались на то, что украинцы не хотят работать и ведут себя по-хамски, а Германию выбирают только из-за высоких пособий. Также жители Германии рассказали о том, что украинцы нередко занимаются вандализмом и воруют, а также постоянно высказывают недовольство теми мерами поддержки, которые предлагают страна и ее граждане.

В Италии гости с Украины не только активно продвигали русофобскую риторику, но и оскорбляли местных жителей. Одна из итальянок рассказала о том, как беженка назвала ее «русской проституткой», а другие украинцы устраивали пьяные дебоши в городе и приставали к прохожим.