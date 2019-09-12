Полиция США ищет «Уолтера Уайта». Наркокурьер из Иллинойса до неприличного похож на героя «Во все тяжкие»
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Образ Уолтера Уайта — главного героя сериала «Во все тяжкие» — знаком многим. Каково же было удивление пользователей, когда полиция штата Иллинойс начала действительно его разыскивать.
Впрочем, оказалось, что на самом деле ищут 50-летнего Тодда Баррика-младшего (Todd Barrick Jr.). Правоохранители сообщили, что он нарушил условия испытательного срока за хранение наркотического средства — метамфетамина. Департамент полиции американского городка попросил жителей оказать помощь в поимке преступника.
Общественность, конечно, откликнулась. Кто-то даже пошутил, что не стоит искать его в штате Иллинойс. Может стоит район поисков перенести в город Альбукерке, который расположен в штате Нью-Мексико? Именно в Альбукерке снимался рейтинговый сериал «Во все тяжкие».
«Во все тяжкие» — сериал, состоящий из пяти сезонов. Эпизоды транслировались с января 2008 года по 29 сентября 2013 года. В 62 сериях школьный учитель Уолтер Уайт занимается производством и реализацией метамфетамина. Ему помогает бывший ученик Джесси Пинкман. Врачи установили, что Уайт болен раком, поэтому он решил обеспечить свою семью до конца их дней и буквально пустился во все тяжкие. Роль Уолтера в сериале исполнил Брайан Крэнтон.
И вот, в 2019 году выясняется, что почти такой же человек, как Уолтер Уайт действительно существует. Вряд ли он преподает в школе, но выглядит почти так же и тоже занимается метамфетамином.
«Брайан Крэнтон выглядит грубовато», — оставил комментарий под фото Nathan Courson.
«Думаю, у нас есть спойлер фильма „Во все тяжкие“», — заявила Amber Hendricks.
«Вы пробовали искать в Альбукерке?» — предложил Robert Dole.
«Уолтер Уайт, ты ли это?» — задали риторический вопрос несколько пользователей сразу.
«Он обитает в доме с пиццей на крыше», — предложил свою версию местонахождения преступника некий David Andrew.