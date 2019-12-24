Полиция нашла пропавшего 2,5 года назад мальчика. Все это время он был заперт в чулане у педофила

В Германии правоохранители во время задержания обвиняемого в педофилии немца обнаружили и освободили 15-летнего мальчика, пропавшего два с половиной года назад. Как позже установила полиция, все это время пропавший ребенок находился запертым в чулане преступника.

Подозреваемый в распространении детской порнографии был задержан в своем доме в городе Реклингхаузен. Им оказался 44-летний безработный по имени Ларс Х., пишет издание The Sun.

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В запертом чулане его дома правоохранители обнаружили 15-летнего Марвина К. Как позже выяснилось, подросток пропал без вести два с половиной года назад. Когда сотрудники полиции нашли Марвина, на нем была та же одежда, в которой он исчез.

При этом, как рассказали правоохранители, на теле подростка не было обнаружено никаких следов насилия. Психологическое состояние мальчика сейчас оценивают специалисты, пишет Bild.

Соседи задержанного рассказали, что не видели ранее подростка, но иногда слышали крики мужчины.

По информации Ehamedya, кроме 44-летнего мужчины, в квартире также проживал и его 77-летний отец, которого правоохранители также задержали. Сейчас полиции предстоит установить, причастен ли пожилой мужчина к похищению подростка, а также все обстоятельства исчезновения Марвина.

«Я был заперт в чулане на два с половиной года и не мог дышать свежим воздухом», — рассказал Марвин.

Мальчик был объявлен в розыск в 2017 году, в возрасте 13 лет, после того как ушел к друзьям и не вернулся домой. Свое последнее сообщение в WhatsApp он отправил 11 июня в 11:37. После этого его телефон был недоступен. По информации издания, сейчас Марвин уже вернулся к семье.

По словам его матери, 53-летней Мануэлы, после их встречи Марвин попросил отвезти его домой. «Он действительно крепко держал меня, и начал дрожать», — рассказала женщина.

Мануэла отметила, что в этот момент и она и Марвин плакали. «Он взял меня за руку и не отпускал», — добавила женщина.

Она также рассказала, что все это время представляла, как вновь увидит своего сына живым.