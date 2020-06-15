Полицейский душил подростка и кричал «ты сдохнешь». В МВД заявили, что задержанный был нетрезв и сам спровоцировал драку
Видео жесткого задержания появилось 15 июня в Теlеgrаm-канале «ЧП Красндар», снято оно было в городе Темрюк. На записи видно, как мужчина в белой рубашке и в погонах старшего лейтенанта бьет и душит подростка, заламывает ему руки, угрожает.
«Если я **** [ударю] — ты сдохнешь», — говорит мужчина на видео.
Он также называет подростка чертом, упырем, тварью и сукой. За молодого человека вступается девушка, снимающая происходящее на телефон. Она просит мужчину перестать и говорит о том, что «это же человек». Другой мужчина, вероятно, тоже сотрудник полиции, говорит, что «человек не умеет себя вести» и не останавливает происходящее.
По словам очевидцев, полицейский едва не задушил подростка. Соседка пожаловалась на слишком громкую музыку, а также на то, что подростки выбрасывают из окон предметы, на лестничной площадке она якобы видела кровь, а в квартиру уже приезжала скорая. По обращению в квартиру приехали сотрудники ППС.
«В итоге, один из [полицейских] чуть не задушил парня. Сейчас он в больнице. Вчера к нему приезжал полицейский и настаивал на том, чтобы подписал документ, в котором сказано, что он оказывал сопротивление», — сообщают очевидцы в «ЧП Краснодар».
Позже в полиции заявили, что во время задержания юноша находился в алкогольном и наркотическом опьянении. В больнице подтвердили наличие алкоголя в крови. Сотрудники правоохранительных органов просили показать удостоверение личности, однако подросток якобы отказался в агрессивной форме.
«Молодой человек с признаками опьянения вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. На требования о прекращении противоправных действий не реагировал. В ходе возникшего конфликта молодой человек напал на сотрудника полиции», — заявили в пресс-службе.
На видео действительно слышно, как полицейский требует документы, однако вместе с этим он оскорбляет подростка и угрожает ему. В конце записи молодой человек перестает сопротивляться и говорит, где лежат документы.
В МВД добавили, что сотрудник патрульно-постовой службы на видео применил силу «в соответствии с законодательством». В ведомстве также заявили, что действиям полицейских будет дана правовая оценка.
Сейчас юношу хотят привлечь к административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции и употребление наркотических или психотропных средств, хотя в заявлении МВД говорится о том, что подтвердилось только алкогольное опьянение. Ему может грозить 15 суток ареста.