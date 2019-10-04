Полицейская резня. Главное о нападение на префектуру в Париже

Административный сотрудник полицейского управления Парижа пришел на работу в здание префектуры с кухонным ножом и зарезал четырех полицейских. Еще один правоохранитель получил серьезные ранения. Злоумышленника застрелил боец спецназа, на которого злоумышленник напасть не успел. «360» собрал все, что известно о бойне в полицейском участке столицы Франции.

Внезапное нападение

Жертвами нападения на полицейский участок в Париже стали 4 человека Подробнее

Здание парижской префектуры полиции, расположенное недалеко от собора Нотр-Дам на острове Сите, стало местом бойни. Как сообщил телеканал BFMTV, днем в здание вошел 45-летний сотрудник компьютерного отдела Мишель. Никто даже не подозревал, что мужчина принес с собой кухонный керамический нож, который он использует, чтобы убить четырех человек. Судя по всему, он подготовился для нападения, так как внутрь здания можно попасть, только пройдя через металлодетектор.

Само нападение произошло в промежуток с 12:30 до 13:00 на первом этаже. Первой жертвой стала женщина, с которой Мишель сидел в одном кабинете. После он начал идти по лестнице во внутренний двор здания, где ранил еще четырех мужчин. Один из правоохранителей выжил и его успели привезти в больницу. Врачи заявили, что с ним все будет в порядке.

После того, как Мишель вышел во внутренний двор его застрелил присутствующий там боец спецназа.

Резня в здании префектуры привела к тому, что весь район оцепили, а станцию метро «Сите» закрыли для посетителей. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и прокурор Парижа Реми Эйтс.

Руководство полиции выпустило специальный приказ, в котором потребовало от своих подчиненных сменить оружие и бронежилеты на более мощные.

Тихий убийца

Устроивший бойню в здании префектуры 45-летний Мишель был глухонемым. Он родился на Мартинике, одном из Антильских островов, которые входят в заморские территории Франции. Он состоял на государственной службе 20 лет, 16 из которых он занимался обслуживанием компьютеров в управлении полиции, которое специализируется на борьбе с терроризмом. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Сотрудники префектуры рассказали, что Мишель был очень замкнутым мужчиной.

«Так как он плохо слышал и не говорил, то для постановки задачи нужно было всегда стоять с ним лицом к лицу, чтобы он мог прочитать по губам», — заявил один из работников префектуры.

Чиновник, который часто встречался с Мишелем в здании заявил, что все удивлены случившемуся, потому что обычно этот человек никогда не проявлял никакой агрессии.

По данным издания, в доме, где Мишель жил с супругой уже провели обыск. А вдову увезли на допрос. Известно, что у нее тоже проблемы со слухом.

«Резиденция де Платан, в Гонессе, где жил подозреваемый в атаке на префектуру».

Сосед семейной пары сказал, что они жили очень тихо и никаких скандалов или выяснения отношений у них не было. По его словам, поженились они около пяти лет назад.

Несколько источников рассказали журналистам, что полтора года назад Мишель принял ислам, по настоянию жены. О том, что он стал мусульманином после подтвердил и глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Однако соседи четы заявили, что свою религиозность напавший на участок, никак не показывал. Родственники Мишеля тоже опровергли особую религиозность родственников. По их словам, это была обычная семья, которая жила достаточно тихо.

Причины нападения

О том, почему тихий и спокойный сотрудник префектуры схватился за нож пока непонятно. На пресс-конференции глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что никаких предпосылок в поведении обвиняемого к такому серьезному акту агрессии не было.

«Он никогда не имел никаких проблем с дисциплиной, никогда не давал ни малейшего повода для тревоги», — заявил он.

Глава объединенных профсоюзов Лоик Трэверс заявила, что этот глухонемой мужчина был образцовым работником.

В качестве возможного мотива нападения один из сотрудников полиции назвал конфликт нападавшего с его начальницей. Об этом офицер заявил в интервью радиостанции France Info.

Издание actu17 со ссылкой на свои источники сообщило, что руководительница сделала ему выговор за отказ общаться с другими женщинами. Возможно, это задело его религиозные чувства. Сейчас полиция допрашивает супругу напавшего.

Пока же Франция приходит в себя после нападения. Мэр Парижа Анна Идальго написала слова соболезнования после трагедии.

«Париж плачет сам по себе сегодня днем после этого ужасного нападения в штаб-квартире полиции. Тяжелые потери, несколько офицеров погибли», — говорится в сообщении.