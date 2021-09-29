Политолог объяснил слова Путина о сотрудничестве России и Турции в Нагорном Карабахе

Владимир Путин на встрече с президентом Турции заявил, что сотрудничество двух стран способствует примирению в Нагорном Карабахе. Политолог Виталий Волчков отметил, что президент России в дипломатической форме показал, что Турция не сможет вести себя агрессивно в регионе.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 сентября провели переговоры в Сочи. Они обсудили обстановку в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

В ходе переговоров Путин положительно оценил взаимодействие Турции и России в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, и это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», — заявил российский президент.

Политолог Виталий Волчков в разговоре с «360» проанализировал эти слова.

«Фразу Путина нужно понимать так: присутствие Турции в регионе может быть обосновано только в одном случае: если оно будет способствовать умиротворению», — сказал он.

По его мнению, Турция преследует свои цели в Карабахе и может пытаться добиться их за счет Армении. Однако действовать Эрдоган может только в рамках того коридора, который определил Путин. А президент России определил его очень четко и ясно: все только в интересах мирного урегулирования.

Варианта развития событий, когда сначала Азербайджан накопил силу и что-то отвоевал, а потом спустя несколько лет Армения накопила силу и что-то отыграла назад, быть не может. Иначе это все будет длиться бесконечно, что неприемлемо. Именно поэтому Россия нацелена на стратегическое урегулирование ситуации и показывает, что Турция может играть только в таких рамках.

«Игра в дипломатию и вежливость не отменяет твердость позиции. Она заключается в том, что Эрдоган приехал сюда. И он не может приехать сюда и вести себя в какой-то враждебной и агрессивной форме», — подчеркнул эксперт.