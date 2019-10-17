Политики стали слишком дерзкими. Письмо Трампа Эрдогану как символ бунта

Дональд Трамп перед началом наступления турецкой армии на курдские территории в Сирии отправил Реджепу Эрдогану письмо. В нем — призывы «не строить из себя крутого» и «не быть дураком». Звучит дерзко. И дерзость эта намеренная, ведь письмо — попытка американского президента показать кукиш всему истеблишменту (и, похоже, президенту Турции).

Текст конфиденциального сообщения Трампа Эрдогану опубликовали лишь спустя неделю. На документ обратила внимание журналистка телекомпании Fox Триш Риган. Подлинность письма подтвердили в Белом доме.

«Дорогой господин президент, давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы Вас обвинили в резне и убийстве тысяч человек, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики — но я могу [ее разрушить]», — так начинается обращение главы США к турецкому лидеру. Заканчивается же оно словами: «Не строй из себя крутого. Не будь дураком! Позвоню позже».

Эрдоган выкинул письмо после прочтения, как сообщает «Би-би-си». В Анкаре сочли обращение «лишенным дипломатической вежливости».

Однако подобающе выражается глава государства или нет, зависит от ситуации. В этом уверен политолог из США Эндрю Корыбко.

Трамп — иконоборческий персонаж, его посылы весьма эффективны вне зависимости от того, нравятся они кому-то или нет. Идет глобальный бунт против истеблишмента, и Трамп — самая заметная фигура, которая еще не разрушила старые стандарты, но и не выработала новые Эндрю Корыбко политолог.

По эпатажности слов и поступков Трампа можно сравнить лишь с Родриго Дутерте, считает собеседник. Президент Филиппин не раз оказывался в центре скандалов, а шокирующие действия стали его визитной карточкой.

Так, Дутерте во время визита в Южную Корею поцеловал в губы одну из участниц мероприятия — замужнюю мать двоих детей. Любовь политика к прекрасному полу даже стала поводом для экранизации. В одном из эпизодов американского сериала «Государственный секретарь» глава Филиппин, которого играет Джоэль де ла Фуэнте, пристает к главной героине. Перед этим Дутерте послал «к черту» спецдокладчика ООН.

По словам доктора политических наук Дэниела Уорнера, дипломатия уже изменилась. Еще одним примером этому послужил Борис Джонсон, который положил ногу на стол во время встречи с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. И это лидер одной из самых формальных стран.

Есть определенные вещи в дипломатии, которые все еще очень официальны. Договоры, послы и так далее. Это не изменится. Но люди, вовлеченные в политику, будут становиться менее формальными Дэниел Уорнер политолог.

Политолог напомнил, что даже в королевской семье произошли перемены. Принц Гарри женился на Меган Маркл, которая уже была замужем до этого. Более того, пара не крестила ребенка.

«Со временем такое поведение станет более привычным. Это как Трамп с его Twitter. Уверен, следующий президент тоже будет активно пользоваться им», — считает политолог.