В ход идут кулаки. Как политики дерутся на работе

Массовая драка произошла на днях между депутатами парламента Турции. Политики не сошлись во мнениях по поводу происходящего в Сирии. А в начале февраля на обсуждении законопроекта отличилась Верховная рада Украины. Там потасовка случилась из-за нового законопроекта. В каких еще странах депутаты не прочь подраться?

Оскорбил президента

Один из турецких депутатов обвинил Эрдогана в предательстве из-за происходящего в Сирии. Все началось с предложения главы Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Он посоветовал президенту Турции провести переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Такая идея не понравилось Эрдогану. Он назвал политика предателем.

На защиту Кылычдароглу встал его заместитель Энгин Озкоч, пишет газета Milliyet. Сделал он это весьма эффектно: заявил, что Эрдоган сам предатель. Тут все и началось. Политики стали спорить между собой, ругаться и кричать. Вскоре завязалась массовая драка, из-за которой пришлось остановить заседание парламента.

Пенсионная реформа в Италии

В 2011 году удушающий прием продемонстрировали итальянские политики на заседании по вопросу пенсионной реформы.

Драка вспыхнула из-за саркастических замечаний, сделанных по телевидению лидером оппозиционной партии «Будущее и Свобода Италии» Джанфранко Фини. Он утверждал, что жена лидера другой партии Умебрто Босси ушла на пенсию в 39 лет. Мол, именно поэтому Босси выступает против реформ.

Напряженность достигла своего пика, и два оппонента схватили друг друга за горло. Пришлось останавливать заседание и растаскивать буйных политиков, передает Telegraph.

Ответил «по-мужски»

Чешские политики обычно не отличаются горячим нравом. Однако всегда бывают исключения. В далеком 2006 году тогдашний левый министр здравоохранения Давид Рат в интервью нелестно высказался об одном из правых депутатов — Мирославе Мацеке. Он заявил, что тот женился на своей жене только из-за денег.

Спустя две недели политики оказались на конгрессе здравоохранения Чехии, где Мирослав решил отстоять честь жены и свою собственную. Прежде чем начать свое выступление, депутат обратился к публике и сообщил, что сначала должен решить одно личное дело. После этого он приблизился к министру и ударил его ладонью по затылку.

Как сообщает «Би-би-си», Рат остался таким поступком не впечатлен и назвал Мацека трусом за удар сзади. Два раза просить не пришлось. Депутат вновь ударил министра здравоохранения, а это уже перешло во взаимный обмен тумаками.

Драчливый парламент

На Тайване драки стали чуть ли не повседневной нормой. Депутаты постоянно решают вопросы врукопашную и иногда даже заранее выбирают дату стычки, чтобы прийти в парламент в удобной одежде. Такой способ используют даже для пиара. Драки часто снимают журналисты, а политики, пользуясь случаем, выкрикивают свои послания народу. В потасовках участвуют и женщины, и мужчины. В ход идет все. В негодного депутата могут швырнуть обувь, еду, пустые бутылки и даже телефон.

В 2018 году на уровне, достойном Тайваня, показал себя парламент Шри-Ланки. В стране произошел политический кризис с вынесением вотума недоверия премьер-министру. Спикер заявил, что в государстве больше нет ни правительства, ни парламента. Эти слова сильно разозлили депутатов, что привело к массовой двадцатиминутной драке. Помощники министра поливали водой разбушевавшихся депутатов.

Украинская Рада вместо тысячи слов

За последние несколько лет новости об очередной драке или потасовке в стенах украинской Рады перестали удивлять. Сложно даже выбрать самую запоминающуюся.

Недавняя произошла в начале февраля, во время обсуждения законопроекта об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» выступала категорически против принятия закона и попыталась сорвать работу Рады. Во время перерыва Тимошенко зашла за президиум и заняла место председателя. Она также нанесла ущерб технике, вырвав провода у главного микрофона на месте спикера.

К ней на президиум пытались прорваться коллеги по партии, но им мешал парламентарий от «Слуги народа». Это и привело к потасовке.

За прошедшие годы украинским политикам отрывали пуговицы и рукава на пиджаках, а некоторые даже оказывались в больницах с подозрением на сотрясение мозга. Возможно, стоит подождать еще пару лет — и парламент Украины составит конкуренцию тайваньскому.