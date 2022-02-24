Политика высокого уровня для простых людей. Как санкции Запада скажутся на жизни россиян

России уже довольно давно грозят новыми санкциями. После признания ДНР и ЛНР, а также после начала военной операции в Донбассе число обещаний ввести жесткие ограничения лишь выросло. Однако страна слишком давно живет в условиях санкций. Новые россияне попросту не заметят. Ведь если они и повлияют на повседневную жизнь, но буквально на пару месяцев, уверены специалисты.

Обещанные России санкции

Джо Байден уже успел заявить, что после начала объявленной Владимиром Путиным специальной военной операции в Донбассе США и их союзники введут новые санкции против России. Американский президент сделал заявление после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден отметил, что в ближайшее время проведет встречу с лидерами G7.

«С союзниками и партнерами введем жесткие санкции против России», — отметили в заявлении на сайте Белого дома.

Президент США также подчеркнул, что его украинский коллега попросил призвать лидеров стран мира однозначно высказаться против «агрессии президента Путина». Тем временем ЕС уже запланировал санкции против стратегических секторов экономики России на фоне начала военной операции на Украине. Содержание нового пакета санкций раскрыла глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, отметило агентство Reuters.

По словам главы ЕК, Европа заблокирует России доступ к ключевым технологиям и рынкам. Якобы ограничения будут направлены на ослабление российской экономической базы и ее возможности модернизироваться. По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС заморозит российские активы в Европе и остановит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

«Эти санкции призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и его способности финансировать войну», — подчеркнула она.

Цены продуктов изменятся, но ненадолго

Правда, российские эксперты считают, что представители ЕС слишком уж переоценили эффективность санкций. У России серьезных проблем в результате ограничений быть не должно. Об этом «360» рассказал председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз)» Игорь Костиков.

«Пока мы не знаем размер санкций, которые нам обещаны. <…> Скорее всего, это скажется на поставщиках товаров, связанных с производством оборонной продукции, которые потенциально могут быть использованы. И здесь нам надо ждать сверхсанкций. <…> То есть что касается микросхем, которые и так в значительной степени ограничены, могут быть еще значительно ограничены в связи с событиями», — отметил Костиков.

По его словам, в связи с нынешними курсами валют вскоре россияне увидят небольшой рост цен на товары, но когда ситуация стабилизируется, стоимость продукции вернется на исходную точку. Произойдет это, по прогнозам Костикова, в течение пары месяцев.

«Дальнейшего роста цен на товары не будет. <…> Санкции у нас уже давно существуют. И живем мы с вами в рамках этих санкций. Новые санкции мало что добавят. Временный всплеск будет, а потом все это устаканится и будем жить так, как и жили до этого», — пояснил Костиков.

Цены повышаются скорее на панике

То, насколько на Россию повлияют санкции, зависит от того, какими они будут, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Пока мы видим спекулятивную игру: повышение цен — на панике скорее. <…> Пока что ясно, что они коснутся „Северного потока — 2“. В ближайшие годы мы не увидим его ввода в эксплуатацию. Опять же, будем смотреть, какое будет обоснование санкций со стороны ЕС против „Северного потока — 2“. Пока процесс его сертификации остановлен бюрократической уловкой», — подчеркнул Юшков.

Но явно, что санкции будут вводиться на уровне ЕС. И интересно, за что именно их введут: за боевые действия или за признание ДНР и ЛНР. Если за последнее, тогда в ближайшие годы мы точно не увидим ввод в эксплуатацию трубопровода. Может быть, это не произойдет никогда, потому что, чтобы санкции сняли, нужно убрать причину. А Россия явно в ближайшем будущем не признает ДНР и ЛНР обратно территорией Украины.

«Если же за боевые действия [введут санкции], то тут уже более реалистичный сценарий. Если боевые действия закончатся, если установится мир, вот тогда будут основания устранены для введения санкций. И можно будет говорить о введении в эксплуатацию „Северного потока — 2“», — отметил Юшков.

Санкции в сфере газа не повлияют на обычных россиян

Однако на цены на газ влияют объемы поставок. И вот здесь нужно смотреть, будут ли введены ограничения на покупку российского газа. Пока такой сценарий вряд ли рассматривают, ведь Россия является крупнейшим экспортером газа в мире. Лишь в прошлом году РФ поставила в ЕС 175 миллиардов кубов. Чтобы заменить эти объемы, необходимо, чтобы кто-то нарастил объем добычи. А никто этого сделать на данный момент не может.

«Заменить российский газ нечем. Думаю, никто не пойдет на то, чтобы запрещать его покупку. Любые сокращения или прерывания поставок привели бы к существенному росту цен. Пока что мы этого не видим. Даже сейчас транзит через Украину нормально продолжается. Хотя это еще один риск — прерывание транзита через Украину. Украина без работающего „Северного потока — 2“ является безальтернативным транзитером российского газа в Европу», — пояснил Юшков.

На простых россиянах санкции, связанные с энергетикой, не отразятся никак, пояснил он. Население пострадает лишь от падения курса рубля, как ранее говорил и Костиков.

Гигантам в сфере технологий невыгодно отказываться от РФ

Теоретически россиян могут отключить от мировых соцсетей, например от YouTube, Facebook. Однако это невыгодно самим компаниям. Об этом рассказал шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Они могут отказаться от дружбы с Россией, но от денег отказаться они не могут. <…> Хотя… Все эти соцсети, которые управляются США, встанут по стойке смирно, если вызовут, куда надо. Посмотрим, какой будет результат. Украина уже кинулась умолять всех наказать Россию. За то, что убивали людей в Донбассе, за это наказывать не надо, а вот за то, что решили прекратить убийства, за это надо наказать, конечно», — отметил Букштейн.

Какие-то более серьезные санкции уже все попробовали. Теперь могут «пойти по мелочи», подчеркнул журналист. Ведь социальные сети находятся все же именно в этой плоскости — «это не вопрос жизни и смерти». Отключение от сетей будет попросту неудобным моментом.

«У нас есть „ВКонтакте“, почему нет? Можно общаться и по другим сетям. <…> Нам пора привыкнуть: или мы стоит по стойке смирно и ползаем в ногах, или мы ведем себя как самостоятельная страна. По-моему, второе все-таки важнее», — заключил Букштейн.