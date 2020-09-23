Политика перевешивает экономику. Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

Двух российских дипломатов в Болгарии обвинили в шпионаже. И это уже не первый случай за год. Кажется, тут замешан далеко не интерес к сохранению государственных тайн.

В Болгарии продолжаются преследования российских дипломатов. На этот раз болгарская прокуратура заинтересовалась двумя россиянами. По версии следствия, граждане России с 2016 года занимались шпионажем в пользу Москвы, вели разведывательную деятельность с целью выяснить планы модернизации болгарской армии. Уголовное дело против дипломатов было закрыто ввиду их статуса, однако не исключено, что за этим последует высылка из страны.

Аналогичный случай произошел в январе этого года. Тогда власти Болгарии обвинили двух сотрудников российского дипломатического корпуса: первого секретаря консульского отдела российского посольства и сотрудника Торгового представительства Российской Федерации в Софии. По версии прокуратуры, первый проявлял чрезмерный интерес к механизмам избирательных процессов в стране, а второй собирал информацию по энергетике, составляющую государственную тайну.

В итоге оба дипломата были высланы. МИД России тогда назвал это «недружественным и провокационным» жестом и заявил, что Болгария не предоставила никаких внятных объяснений.

Издержки дипломатической профессии

Политолог Андрей Стариков в разговоре с «360» пояснил, что обвинения в шпионаже характерны для дипломатической работы, особенно в странах, отношения с которыми нельзя назвать дружескими.

«Любые сотрудники дипломатического корпуса всегда ходят по грани. Они по должности обязаны общаться с представителями бизнеса, правящего класса той страны, где они служат. В дружественных странах это воспринимается как норма, но когда отношения между странами накаляются, то такое общение зачастую расценивается как агентурная работа», — заявил политолог.

Более того, по мнению эксперта, такое обвинение скорее характеризует дипломатов с положительной стороны.

Для наших дипломатов такое преследование значит только то, что они качественно делают свою работу. Первыми под удар попадают наиболее профессиональные кадры, активно отстаивающие российские интересы. Андрей Стариков экономист, политолог, специалист по странам Балтии, главный редактор ИА BALTNEWS.

Обычно в таких случаях высланного дипломата объявляют персоной нон-грата и закрывают въезд в страну. Но, как правило, запрет действует только в рамках отдельной страны, и на весь Евросоюз не распространяется. То есть этот инцидент не означает, что для дипломатов вся Европа будет закрыта.

Шаг к обострению отношений

Для российско-болгарских отношений это может означать только очередной этап охлаждения. Причем Болгария идет на это сознательно. Если какая-то страна хочет обострить отношения, она в первую очередь атакует дипломатический корпус, в качестве крайней меры — высылает дипломатов. Ведь высылка дипломатов — это весьма радикальный жест. К подобным мерам прибегали государтсва, с которыми у России натянутые отношения — например, Украина, США, страны Балтии. И как раз по той причине, что активность дипломатического корпуса воспринималась ими как угроза.

Чем вызвано такое поведение Болгарии? По мнению Старикова, это связано с тем, что Болгария находится полностью в фарватере блока НАТО, участвует в совместных учениях. И такой шаг вполне мог быть навязан Альянсом.

Вместе с тем Болгария заинтересована в российских энергетических проектах. И это не позволяет болгарам вести слишком уж жесткую политику по отношению к нашей стране. Но, как это обычно происходит в отношениях России с дальними или ближними соседями, политика перевешивает экономику, и атлантическая солидарность оказывается важнее торговых интересов.

Это подтверждается и тем, что во внутренней политике Болгарии заметны явно антироссийские настроения политической элиты. Например, в сентябре прошлого года обвинение в шпионаже в пользу Кремля было предъявлено лидеру пророссийского общественного движения «Русофилы» Николая Малинова — что характерно, произошло это накануне местных выборов.