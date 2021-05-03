Политика оказалась важнее человеческих жизней. Как в 1945 году англичане убили тысячи советских пленных

Стали известные новые подробности трагедии, произошедшей 3 мая 1945 года в Любекской бухте, известной как гибель лайнера «Кап Аркона». Ровно 76 лет назад британские войска бомбардировали немецкие суда с узниками концлагерей. Тогда погибло от 7 до 12 тысяч человек, большинство из которых были советскими военнопленными. Об этом историк спецслужб Дмитрий Хохлов рассказал РИА «Новости».

Авиация британских ВВС бомбардировала 3 мая 1945 года немецкие суда в Любекской бухте в Балтийском море. На этих лайнерах находились узники концлагерей, среди которых были представители более 25 национальностей. Помимо советских военнопленных от бомб и снарядов погибли пленные из США, Франции, Канады, Великобритании, Италии, Греции и других стран. Тела, а если точнее то, что от них осталось, находили на побережье еще несколько десятилетий.

Историк Дмитрий Хохлов рассказал, что по масштабам потопление «Кап Арконы» считается четвертой морской катастрофой в истории человечества. Доподлинно неизвестно, сколько людей погибло в тот день. Цифры разнятся от 7 до 12 тысяч. Хохлов отметил, что это можно сравнить с потерей союзных войск при высадке на Сицилии.

Выжить смогли около 310-350 военнопленных, среди которых было примерно 140 советских граждан. Испытания узников после обстрела не закончились.

Письмо выжившего

Подробности этой трагедии стали известны благодаря обнаружению письма Василия Саломаткина. Он был непосредственным участником тех ужасных событий. Во время войны он участвовал в освобождении Западной Белоруссии, а позже попал в плен к нацистам. Однажды ему удалось бежать из концлагеря, но вскоре его поймали и вновь сделали узником.

Хохлов подчеркнул, что письмо Саломаткина от 2 мая 1949 — это самое ранее свидетельство, которое сейчас у нас есть, раскрывающее зверские подробности той трагедии. Отмечается, что это письмо ранее нигде не публиковали, и оно не подвергалось редактуре и цензуре.

Историк Хохлов поделился с РИА «Новости» некоторыми частями этого письма.

Саломаткин рассказывал в нем, что 29 апреля 1945 года эсесовское командование вывезло всех концентрационеров в город Любек, потому что чувствовало приближение войск союзников.

«Нас таковых насчитывалось 12 тысяч человек. Подавляющее большинство были русские военнопленные», — гласило письмо.

После этого заключенных посадили на баржи и вывезли на Балтийское море, где их ожидали два небольших и один большой океанский корабль. На те, что поменьше посадили около двух тысяч заключенных, а на большой — восемь тысяч. Он назывался «Кап Аркона». На нем находился Саломаткин.

Английские войска подобрались к Нойштадту — город близ Любека — 3 мая. Уже к полудню было объявлено о капитуляции города. Однако корабли, находящиеся в воде, отказались признавать капитуляцию. Они стояли в шести километрах от города. Тогда английская авиация начала атковать и бомбить корабли. По словам Саломаткина, корабли, на которых находились узники, не сделали ни одного выстрела в ответ.

Проигнорировали капитуляцию

Когда один из маленьких кораблей загорелся и начал тонуть, эсэсовское командование корабля «Кап Аркона» выбросило белый флаг. Вместе с ним заключенные снимали с себя белые рубашки, махая ими летчикам, чтобы те прекратили атаку. Однако они были безжалостны.

Источник фото: публичное достояние

«Но английские летчики, подобно фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли. Бомбежка происходила на очень малой высоте», — вспоминал Саломаткин.

По его словам, летчики видели все зверства, которые творили, но игнорировали мольбы людей. Когда в «Кап Аркона» попала бомба, эсэсовцы сбросили лодки на воду и уплыли, а среди заключенных началась паника. Все погрузилось в хаос. Корабль тонул, узники неслись на верхнюю палубу. Люди толкались на лестницах, сталкивали друг друга, не успевали выбраться и уходили на дно вместе с судном. Саломаткин после попадания второй бомбы вместе с другими русскими заключенными прыгнул с корабля в воду.

Казалось, что на этом страдания узников концлагерей должны были закончиться, но британские военные были безжалостны.

«Примерно в километре от места затопления корабля „Кап Аркона“ появились торпедные катера. Увидев их, мы устремились плыть к ним навстречу, думая, что они нас подберут и спасут. Оказалось обратное. Солдаты, находящиеся на катерах, стояли и расстреливали из автоматов плывущих заключенных. Меня участь гибели (от) солдатской пули из автоматов спасла, потому что я не успел доплыть ближе к катеру, как это сделали другие, а находился я примерно метрах в 400 от катера», — расписывал Саломаткин.

Ему удалось спастись, потому что он повернул обратно и поплыл к берегу, который было немного видно. Саломаткин признавался, что ему бы не хватило сил доплыть до берега, как и многим другим, но его спасло начало прилива. Именно это помогло мужчине добраться до суши в полусознательном сознании. Оказавшись на берегу, он от радости потерял сознание. Позже его откачали другие русские концентрационеры и отправили в госпиталь.

Продолжение издевательств

По словам историка Хохлова, дальнейшее содержание письма имеет еще большую значимость, ведь только из него можно узнать, через что пришлось пройти выжившим. Англичане относились к советским пленным очень плохо. Держали их в тесных помещениях, кормили только консервированной немецкой брюквой и шпинатом. На требования нормальной пищи, говорили, что они и этого не стоят.

Заключенным пришлось написать письмо уполномоченному от советского правительства по делам репатриации советских граждан из Германии и оккупированных ею стран с жалобами на плохое питание. Тогда условия улучшились, но не сильно. Это не единственный случай, по которому можно было бы судить об отношении английских военных.

Когда к берегу от потопленных кораблей стало прибивать трупы, советские заключенные захотели нормально похоронить их в братской могиле со всеми почестями. Однако английской военной администрации было все равно. Они отказались им помогать и сказали делать почести самим, как смогут.

При этом к немецким военнопленным отношение было совершенно противоположным.

«В это время англичане нагнали в город немецких военнопленных. Они ходили свободно, разгуливали, нападали и избивали наших спасшихся военнопленных, угрожали нас всех перерезать ночью, ибо они ходили с холодным оружием. После этих угроз мы пошли к английскому коменданту и заявили об этом», — описывал Саломаткин.

Комендант не стал им помогать, лишь усмехнулся на эти действия. Тогда советским узникам пришлось находить оружие для самозащиты и устанавливать охрану в лагере на случай нападений со стороны немцев.

Политический мотив

Историк Хохлов попытался найти объяснение произошедшей трагедии. По его словам, нацисты могли вывезти узников концлагерей в бухту с целью затопления.

«Возможно, агонизирующий нацистский режим готовил к затоплению суда с военнопленными, пытаясь таким образом быстро избавиться от нежелательных свидетелей его преступлений. Начальник гамбургской полиции Георг-Хеннинг фон Бассевиц на Нюрнбергском процессе рассказал об этом», — сказал РИА «Новости» специалист.

Однако из-за быстрого подхода союзных войск у пленников были шансы на выживание.

Так почему же британцы решили бомбить всех и не стали спасать узников? Их главной задачей был захват Любека. Сопотствующие этому потери не имели значения. Тогдашний премьер-министр Черчиль писал, что считает «приоритетным, чтобы Монтгомери взял Любек как можно скорее… Наше прибытие в Любек раньше русских друзей из Штеттина избавит в дальнейшем от множества споров».

Источник фото: публичное достояние

Британцам важно было не людей спасти, а показать, что они принимали участие в борьбе с Германией и не допустить главенствования Красной Армии в этом регионе. И им это удалось, пусть и ценой тысяч жизней.

По словам Хохлова, эта история еще раз доказывает — правду скрыть невозможно. Рано или поздно все выходит наружу. Неизвестно сколько еще таких трагедий прошли мимо нас, потому что никто не оставил о них в свое время воспоминаний.