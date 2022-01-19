Политика обвалила акции на Московской бирже. На этом можно заработать

Падение рынка акций России побило рекорд весны 2020 года. Экономисты уверены, что обвал стал эхом геополитики. Как быстро оправится рынок, зависит от дальнейших международных отношений. Но есть и хорошие новости: в кризис легко приобрести дорогие акции по низкой цене.

Обвал российского рынка акций

Российский рынок акций пережил 18 января рекордный обвал. К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи упал на 6,5% — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС понизился на 7,29% — до 1367,45 пункта. Последний раз такое наблюдалось весной 2020 года, во время панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса.

Максимальное падение индекса Мосбиржи в ходе дневных торгов составило 7,4% — до 3297,12 пункта. Это минимум с 1 февраля 2021 года. Долларовый РТС опустился вниз на 8,1% — до 1355,45 пункта, тем самым обновив минимум 23 декабря 2020 года. Весь рост прошлого года, составивший более 15%, был полностью утрачен.

Рубль предсказуемо подешевел. Эксперты предупредили, что если индекс Мосбиржи закрепится ниже 3435 пунктов, то падение может продолжиться. Держателям акций рекомендуют не продавать активы, а использовать возможность выгодно приобрести новые, которые раньше были дорогими.

Обвал спровоцировала геополитика

Больше всего пострадали акции «Газпрома» и Сбербанка. По мнению специалистов, они упали из-за того, что было слишком много продаж. Многие считают, что тенденция падения рынка началась 13 января, после заявлений МИД о не слишком гладких переговорах России с США и НАТО, написал РБК.

После наступило недолгое затишье: появилась информация, что Россию не будут отключать от межбанковской системы SWIFT. Однако спустя пять дней обвал продолжился. Пока не ясно, достиг ли рынок своего дна — дальнейшие перспективы полностью зависят от диалога США и России.

Есть и эксперты, которые уверены, что хотя будущая динамика и чувствительна к международным отношениям, потрясения на российском рынке — явление временное.

Произошла коррекция рынка

Начальник управления анализа рынков компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев в разговоре с «360» пояснил, что с марта прошлого года начали постепенно ужесточаться денежные условия. Темпы роста денежной массы замедлились — и другие развивающиеся рынки стали корректироваться еще летом.

«Россия росла дольше, до октября. С октября мы уже увидели, что пошла коррекция. Можно говорить об обвале, но, в принципе, сильная коррекция 15-30% для развивающихся рынков характерна. Одно дело — коррекция и другое — завершение экономического цикла. О последнем речь не идет. Скорее, рынки просто адаптируются к новым денежным условиям», — сказал Бушуев.

По словам аналитика, скорее всего, в марте будет первое повышение базовой ставки, до этого момента рынки должны будут адаптироваться к новым денежным условиям. Причиной того, что российский рынок «уронили», можно назвать геополитику, но это вторично по сравнению с тем, что рынки доросли до своих целей и за счет ужесточений корректируются.

Волнения рынка не коснутся цен

Константин Бушуев отметил, что рост курса американского доллара напрямую связан с обвалом рынка акций РФ. Основные образующие факторы для рубля — действия Торговой палаты, Минфина и движение средств портфельных инвесторов и нерезидентов в российских ценных бумагах.

«Получается, что движение в ценных бумагах сейчас негативно сказывается на рубле. Фактор нефти — положительный, а интервенций Минфина — негативный. Последнее связано с тем, что в ноябре были резко увеличены интервенции и сейчас производятся рекордные покупки валюты по 36,6 миллиарда рублей день. Это тоже существенный фактор, влияющий на курс рубля», — отметил аналитик.

При этом треволнения рынка могут не коснуться простых россиян. Разгон инфляции случился раньше, до того как произошел кризис пандемии. Весной 2020 года были мощные бюджетные траты: пакеты помощи семьям и отдельным категориям граждан.