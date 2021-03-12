Политика помогала странам на Евровидении. Но подвела Белоруссию

Организаторы Евровидения запретили Белоруссии выступать с композицией группы «Галасы ЗМеста». Ее посчитали слишком политической. Лидер группы заявил, что готов отказаться от участия, но менять песню не станет. Это не первый раз, когда сцена Евровидения используется для политических заявлений. Ранее за этим были замечены Украина, Грузия, Армения и даже Исландия.

Европейский вещательный союз (ЕВU) потребовал, чтобы Белоруссия подала новую заявку на участие в конкурсе. В противном случае она рискует быть дисквалифицированной. EBU не понравилось, что в тексте песни присутствуют такие строчки: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке», «Поспи за плугом — ночь в разгаре. Еще далеко до звезды. Пусть пашут лошади в угаре — А ты не порти борозды».

В этом тексте увидели отсылки к протестам, проходившим в стране летом 2020 года. Согласно правилам конкурса, его нельзя использовать как сцену для политических заявлений.

«Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение политический характер конкурса», — говорится в заявлении EBU.

Песню удалили с официального сайта конкурса, а на YouTube она успела собрать в три раза больше дизлайков, чем лайков.

Лидер группы «Галасы ЗМеста» сказал, что готов отказаться от участия в Евровидении. Национальная телерадиокомпания Белоруссии заявила, что пока окончательное решение по поводу участия в конкурсе принято не было.

Однако это не первый раз, когда участники конкурса используют сцену для того, чтобы выразить свою политическую позицию. И далеко не все из них были дисквалифицированы из конкурса.

Армения

В 2015 году представители Армении решили с помощью конкурса привлечь внимание к столетней годовщине убийства 1,5 миллиона человек в последние дни Османской империи. Многие европейские страны называют это событие геноцидом, но Турция и Азербайджан придерживаются другой точки зрения.

В итоге страна отправила на Евровидение группу Genealogy, состоящую из армян из пяти континентов. Они выступили с песней «Face the Shadow», что переводится как «столкнись с тенью».

В припеве песни были такие строки: «Не отрицай», «Никогда не отрицай», «Слушай, не отрицай». Это было прямой отсылкой к тому, что некоторые страны отрицают геноцид армян. Судьи конкурса не очень хорошо восприняли идею, и страна получила низкие балы.

В 2010 году Армения выступала с песней «Абрикосовый камень», посвященной той же теме. Она тоже получила низкие баллы.

А в 2016 году участнице из Армении Ивете Мукучян объявили выговор за то, что она держала в руках флаг Нагорного Карабаха.

Грузия

А вот Грузию с ее политической песней, в отличие от Армении, все же дисквалифицировали. На Евровидение в Москве в 2009 году страна отправила группу с диско-фанк-песней «We Don’t Wanna Put In». Дословно название переводится как «Мы не хотим вмешиваться», но там была очевидная игра с именем президента России Владимира Путина. Вместо фразы «мы не хотим вмешиваться» многим слышалось «мы не хотим Путина».

Учитывая, что годом ранее произошел конфликт между Южной Осетией и Грузией, политический контекст было невозможно не заметить.

Украина

Первые политические мотивы со стороны Украины начали звучать еще в 2005 году. Тогда на конкурсе выступила группа «Гринджолы» с гимном Оранжевой революции «Разом нас багато», что переводится как «вместе нас много». Чтобы не вылететь из конкурса, группа переписала текст песни и убрала оттуда упоминание Ющенко.

Считается, что песня Верки Сердючки в 2007 году тоже имела политический окрас. Впрочем, сам исполнитель Андрей Данилко этот факт отрицает. В тексте песни были слова «Лаша Тумбай», которые, по словам артиста, переводятся с монгольского как «взбивать сливки». Однако большинству людей эти слова были неизвестны, а вместо «Лаша Тумбай» слышалось «Russia Goodbye», что переводится как «Россия прощай».

Настоящая драма разыгралась в 2016 году, когда Украина отправила на конкурс певицу Джамалу с песней «1944». Она была посвящена депортации крымских татар Сталиным во время Второй мировой войны. Учитывая конфликт на фоне Крыма, не заметить открытый политический контекст было невозможно. Однако Джамалу не просто допустили до конкурса, она его еще и выиграла.

В том году впервые в голосовании принимали участие не только зрители, но и судьи. По зрительскому голосованию победил Лазарев, а вот среди жюри первой стала Джамала.

На следующий год конкурс прошел на Украине, и там без политических конфликтов тоже не обошлось. Украинские спецслужбы отказали во въезде 27-летней Юлии Самойловой из России после того, как появились сообщения о том, что она посещала Крым после 2014 года. Это был первый случай в истории конкурса, когда принимающее государство запретило участие другой страны.

Исландия

Исландия в 2019 году поехала на конкурс в Израиле без политической песни, но и без нее смогла сделать провокационное заявление. Группа Hatari во время объявления окончательных результатов конкурса размахивала шарфами с палестинскими флагами. Таким образом они решили поддержать борьбу страны за независимость от Израиля.

Позже Европейский вещательный союз заявил, что это было нарушением правил, и Исландия будет оштрафована за такое поведение.

В тот же год на мероприятии выступила Мадонна в качестве приглашенного гостя и проделала примерно то же самое. Ее танцоры вышли на сцену в костюмах с израильскими и палестинскими флагами.

Австрия

Один из первых политических шагов был сделан Австрией в далеком 1969 году. Тогда страна отказалась участвовать в Евровидении, потому что оно проходило в Испании. Власти Австрии хотели показать свою оппозицию режиму Франко. Он правил Испанией в качестве военного диктатора 39 лет с 1936 года до своей смерти в 1975 году.