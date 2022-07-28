Политика добралась до Dota 2. Российского киберспортсмена не пустили на турнир в США после рисунка буквы Z

Российской киберспортсмен Иван Москаленко, который играет в Dota 2 под ником Pure, не получил американскую визу. Из-за этого он не сможет принять участие в турнире PGL Arlington Major — 2022. Незадолго до этого россиянина обвинили в поддержке спецоперации из-за нарисованной во время прошлого соревнования буквы Z.

О ситуации с визой сообщил в своем Теlеgrаm-канале партнер Москаленко по команде Дмитрий Полищук из Белоруссии.

«Pure visa decline („виза отклонена“)», — написал он.

США выдали Полищуку визу на год, а Москаленко отказали. При этом игрок рассчитывал получить разрешение на въезд в Америку сроком на три года.

Москаленко играет за команду Entity. Кроме него и Полищука туда входят россиянин Владислав Семенов, представитель Австрии Тобиас Бучнер и его немецкий коллега Даниэль Шоетзау.

Турнир PGL Arlington является третьим по важности соревнованием сезона для киберспортсменов. Игры начнутся уже 4 августа. Организаторы заявили 500 тысяч долларов в качестве призового фонда.

При этом, по данным Cybersport, Entity стала третьей командой, которая столкнулась с визовыми проблемами перед участием в турнире. До этого доступ в США не смогли получить участники филиппинской Fnatic и китайской Xtreme Gaming.

Причина отказа — поддержка спецоперации?

В апреле Москаленко принял участие в турнире по Dota Pro Circuit. Тогда он выступал за российскую команду Virtus.pro, на счету которой множество побед на международном уровне. Из-за санкций Virtus.pro пришлось вписать себя в заявке под новым названием Outsiders.

Во время ожидания матча против команды Mind Games Москаленко нарисовал на мини-карте знак, похожий на Z. После этого товарищи по Outsiders тут же закрасили рисунок. Однако организаторы соревнований — компания Beyond the Summit (BTS) — расценили действия Москаленко как поддержку спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.

После начала спецоперации латинские буквы Z и V стали символами ее поддержки. На Западе сразу начались гонения на тех россиян, которые открыто говорят о любви к Родине и поддерживают ее политику. Это коснулось не только видных деятелей культуры, но и спортсменов.

В результате команду Москаленко отстранили от турнира, а 30 апреля Virtus.pro расторгли с ним контракт. В команде объяснили свое решение тем, что Москаленко нанес «колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом». По его вине коллектив якобы остался без регионального плей-офф Восточной Европы.

После случившегося Москаленко записал видео с извинениями и разместил его в Twitter. По его словам, символ Z у него получился неосознанно.

«Мне не хотелось кого-либо обидеть и как-то задеть. Это получилось совершенно неосознанно. Всем мир», — заявил он.

Однако ролик никак не повлиял на руководство Virtus.pro. В итоге Москаленко пришлось искать новую команду — в мае он перешел в Entity.