Политическая пандемия. Почему постсоветское пространство лихорадило протестами в 2020 году

В 2020 году протесты охватили сразу несколько стран постсоветского пространства. Демонстрации проходили в Белоруссии, Киргизии и Армении. Сработала цепная реакция или же масштабные акции в этих странах развернулись вне зависимости друг от друга?

Белоруссия

В Белоруссии протесты начались 9 августа — со дня выборов. Тогда на них победил Александр Лукашенко, который получил 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Именно она и не признала результаты голосования.

Недовольные итогами выборов жители страны вышли на акции протеста. Правоохранители задерживали особо активных участников. При этом оппозиция призывала народ продолжать демонстрации, пока власти не назначат новую даты выборов.

Тихановская заявила 15 декабря, что в стране не прекратятся митинги. Она отметила, что граждане Белоруссии перейдут к новым способам мирной борьбы — в форме «партизанщины».

Киргизия

В Киргизии массовые акции протеста начались 5 октября. Произошло это после публикации предварительных результатов парламентских выборов. Согласно им, лидерами стали все провластные партии. Это вызвало негодование и возмущение жителей страны.

Уже вечером того же дня граждане Киргизии вышли на демонстрации и начали штурм Дома правительства. Остановить беспорядки удалось лишь 15 октября. Тогда глава государства Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

Армения

Не обошли беспорядки стороной и Армению. Там акции протеста начались после того, как премьер-министр в ночь на 10 ноября подписал трехстороннее соглашение с Азербайджаном и Россией. Оно предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. В регион, согласно документу, уже ввели российских миротворцев. Армения передала часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний обеспечивает коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.

В Азербайджане соглашение назвали капитуляцией Армении. Глава страны Ильхам Алиев не раз говорил, что документ максимально выгоден именно Баку. Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, признался, что решение о мире далось ему тяжело. Правда, именно оно позволило сохранить некоторые территории Карабаха.

Однако жители Армении не согласились с главой страны и вышли на улицы. Демонстранты начали требовать отставки Пашиняна. Вместо этого они получали задержания. Так 8 декабря на протестах задержали 90 человек.

Лидеры не выражают стремлений народа

Протесты в уходящем году распространились не только на эти страны. Лихорадило весь мир. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев. По его словам, речь идет о некой усилившейся тенденции на рост протестных настроений, спровоцированных кризисными явлениями.

Народ чувствует, что лидеры не выражает его стремлений. Поэтому растет ощущение обмана. Оно подкрепляется теми процессами, которые мы видим на постсоветском пространстве.

«Прежде всего, я имею в виду Карабах. События в Белоруссии свидетельствуют примерно об этом же. Лидер, который когда-то имел действительно реальную поддержку большинства населения и который благодаря этой поддержке добился значительных успехов в стабилизации собственного государства, имею в виду Александра Лукашенко, он сейчас, конечно, теряет как внутреннюю легитимность, так и поддержку внешнюю. В том числе и от России», — пояснил политолог.

Причину этих процессов Арешев видит в «многовекторных играх» политиков и Белоруссии, и Киргизии, и Армении. Он уверен, что они уже не решают поставленные задачи, а именно балансирование между различными силами.

Думаю, что эта нестабильность на постсоветском пространстве в большой степени обсуловлена и растущими аппетитами внешних игроков: традиционных игроков, которые курировали те или иные направления постсоветстких стран Андрей Арешев политолог.

В случае Кавказа речь идет, прежде всего, о Турции. В случае Белоруссии — о Польше. В случае Центральной Азии можно говорить сразу о нескольких игроках: помимо России, это Турция, Китай и Великобритания.

«Процесс фрагментирования постсоветского пространства продолжился на новом уровне в уходящем году. Что будет в будущем году, предсказать достаточно сложно. Но есть у меня серьезные опасения, что деструктивные тенденции продолжатся», — заключил Арешев.