В Новосибирской области на шестилетнюю девочку подали в суд за долги матери, которая умерла еще в 2016-м. Все это время пени за неоплаченную коммуналку продолжали капать. Сейчас отец и дядя ребенка пытаются решить проблему, а компания-истец утверждает, что ошибку в документах уже исправили. Но платить семье придется, и денег на это нет.

Региональная пресса сообщила, что 2 апреля суд Колыванского района Новосибирской области начал рассматривать дело о долгах за жилищно-коммунальные услуги. В этих новостях бы не было ничего необычного, если бы ответчицей не стала шестилетняя девочка — именно на нее подала в суд Сибирская тепло-энергетическая компания (ООО «СибТЭК»).

Полина Павловна

На первом же заседании суд признал ответчиком не ребенка, а ее законного представителя, отца девочки Павла К. Бабушка рассказывала, что судью удивило, кто стал ответчиком.

«В суд мы пришли, конечно, судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: „А кто такая Полина Павловна?“. А Полине Павловне — шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку», — передает ее слова телеканал ОТС.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат предположил в разговоре с «360», что изначальное назначение ответчиком шестилетней девочки было простой процессуальной ошибкой.

«Когда готовили исковые заявления, скорее всего, поднимали информацию о том, кто является собственником квартиры. Возможно, не обратили внимания [на возраст] или он не был указан, а они его просто не перепроверили. Такое более чем возможно, тут злого умысла не было», — уверен он.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко разъяснила «360», что иск был заявлен без указания дат рождения наследников, к которым предъявлялись требования. Из-за этого и случилось недопонимание, переросшее в скандал.

Розенблат объяснил, что ребенок — тем более до 14 лет — не может быть ответчиком в такого рода разбирательствах, так как он еще не полностью дееспособен. За него ответят законные представители.

Долги на ребенке

Представитель компании-истца ООО «СибТЭК» Анна Юрина сказала «360»: в их обращении сказано, что девочка призывается к ответу в лице законного представителя, то есть отца.

«Она не сирота, у нее есть отец, есть законный представитель, с которого мы и требуем. В исковом заявлении четко сказано: в лице законного представителя. О самой девочке даже не нужно говорить, есть Павел Леонидович, который должен отвечать по платежам и вообще по всем вопросам, связанным с его ребенком», — уверена Юрина.

Компания намерена и дальше добиваться от семьи оплаты долга.

Он объясняет, что девочка потеряла мать… Да, мы это понимаем прекрасно. Но жизнь продолжается, и у девочки растут долги благодаря папе Анна Юрина представитель компании-истца ООО «СибТЭК».

Долг за отопление в 24 тысячи рублей возник по вине матери девочки, уточнил в разговоре с «360» отец ребенка Павел К. Его супруга умерла в 2016 году от осложнений гриппа. Но начислялся долг еще с 2012 года — это одна из причин, по которым семья не хочет его выплачивать.

«Долг с 2012 года. Жена что-то платила, что-то не платила. Я в эту тему не вникал. Мы к этой квартире никакого отношения не имели особо. Просто моя супруга прописана там была, а жили в другом месте», — объяснил Павел.

По его мнению, срок исковой давности уже должен был истечь. Евгений Розенблат подтвердил, что обычно такой срок по взысканию задолженностей составляет всего три года, а с 2012 прошло почти девять.

«Но, возможно, были совершены действия, которые приостанавливали срок давности, например, признание долга. Так что взыскать задолженность даже старую теоретически возможно», — добавил адвокат.

«Всегда будешь должен»

В судах семью представляет брат скончавшейся владелицы квартиры Роман Шевелев, объяснил «360» отец девочки. Средств на адвоката у семьи нет, а родственник «юридически подкован». До этого Павел обращался к детскому омбудсмену, но, по его же словам, получил только отписку — могут только проконсультировать.

Надежда Болтенко объяснила «360», что после первого обращения семьи к омбудсмену им объяснили, что иск относится не к самому ребенку, а к его законным представителям, а также что они могут получить бесплатную юридическую помощь. Второе обращение в адрес Болтенко пришло уже от депутата Заксобрания.

«Было указано, что ребенок получает пенсию ниже прожиточного минимума. Заявителю дана юридическая консультация, представлена информация о применении исковой давности судом при подаче ходатайства, информация от Пенсионного фонда (по нашему запросу), что социальная пенсия будет проиндексирована с 1 апреля», — добавила омбудсмен.

Следующее слушание было назначено на 22 апреля. Но Павел уверен, что оплатить долг в полном размере семья себе позволить не может. Они будут добиваться пересмотра дела, чтобы оплатить только часть суммы.

Там так сделана система оплаты, что ты будешь всегда должен. Потому что мы хотели текущий платеж оплатить за март, оплатили, а он ушел в счет погашения долга за 2012 год Павел Капкайкин отец девочки.

«Мы на съемном жилье живем, и всю сумму отдать разом мы не в состоянии. Это нереально — постоянно в долгу будешь, система оплаты неправильно сделана умышленно. И снабжающая компания не хочет менять систему оплаты», — заключил он.