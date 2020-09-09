В Индонезии нашли интересный способ борьбы с нарушителями масочного режима. Не хочешь платить штраф или выполнять общественные работы? Тогда можно полежать в поддельном гробу у всех на виду. Таким наказанием власти хотели напомнить, что при COVID-19 есть риск оказаться в настоящей могиле.

Оригинальный метод борьбы стал известен благодаря «Би-би-си". Журналисты опубликовали фотографии мужчин, лежащих в поддельных гробах, в своем Instagram.

По словам главы Агентства общественного порядка Восточной Джакарты Будхи Новиан, при COVID-19 есть риск, что этих людей положат в настоящий гроб.

«Мы хотим, чтобы все понимали, что ношение маски — необходимость, потому что, если они нарушат основные протоколы, они могут заразиться и умереть в самом худшем случае», — передают его слова Anadolu Agency.

Многие стали выбирать наказание с гробом, потому что не хватало времени на общественные работы или денег на штрафы. В случае с «наказанием гробом» достаточно было пролежать в нем одну минуту. В это время наказуемого могли снимать и фотографировать прохожие, но ему разрешалось закрывать свое лицо.

По сообщениям «РИА Новости», в городе Проболинго нарушители тоже «взаимодействовали» с гробами, но уже иначе. Их сажали в катафалк, где лежал пустой гроб для перевозки умерших от коронавируса. В машине так же присутствовал кто-то из органов полиции или эпидемиологического контроля. Этот человек объяснял провинившемуся опасность пандемии и способы защиты от нее.

С таким наказанием столкнулись около 50 торговцев на рынке Maron Market. Впрочем, помимо поучительной лекции их наказали общественными работами, запретили неделю торговать на рынке и на три месяца лишили идентификационной карточки гражданина Индонезии.

Газета The Jakarta Post пишет, что сейчас властям запретили использовать наказание с гробами. Оно не соответствует приказам губернатора в отношении тех, кто нарушает правила использования масок.

«Согласно постановлению губернатора № 79/2020, санкции для жителей, уличенных в не ношении маски в общественных местах, — это штрафы и общественные работы», — сказал Будхи Новиан.

Он также добавил, что сделал выговор офицерам, предложившим наказание с фальшивым гробом.

Будхи выразил надежду, что штрафов и наказания в виде общественных работ будет достаточно, чтобы заставить жителей соблюдать правила.

Чиновница местного правительства в Джакарте Рики Муляна и трое ее коллег тоже пытаются призвать население к сознательности, используя гроб. Каждый день ровно в девять утра она и ее коллеги надевают на себя все средства индивидуальной защиты, поднимают на плечи деревянный гроб и отправляются в «похоронную» процессию по оживленным улицам города. В гробу, завернутом в пластик, лежит чучело.

Как пишет Gulf Today, эта акция продлится две недели и закончится 10 сентября. Из-за того, что в Индонезии растет число случаев заражения коронавирусом, власти пытаются влиять на население путем шока.

В стране зафиксировано более 180 000 случаев заболевания и не менее 7750 смертей. В Индонезии самое большое число погибших от коронавируса в Юго-Восточной Азии.

Наказанием спортом

К еще более радикальным мерам подошли в Венесуэле. Тех, кто не соблюдает меры безопасности, заставляют выполнять физические упражнения, оставляют сидеть под солнцем и даже бьют. Об этом сообщает Reuters.

Наказание венесуэльцам, не соблюдающим карантин. Какой отличный способ еще больше распространить вирус…#Venezuela #Coronavirus

По данным агенства, в социальных сетях якобы распространилось видео, на котором трех мужчин бьют по ногам бейсбольной битой. Все из-за нарушения карантинных мер. Министерство информации Венесуэлы никак не отреагировало на эту новость.

Мужчина по имени Роберто Варгас рассказал Reuters о своем опыте наказания. Он собирался за покупками вместе со своими детьми в Каракасе. Когда он опустил маску, чтобы вытереть пот с лица, его остановил офицер национальной гвардии за то, что он якобы нарушил меры безопасности. Роберто заставили просидеть 50 минут на обочине дороги с несколькими десятками человек в качестве наказания.

На видео, которым поделилась местная правозащитная группа в Twitter, видно, как трех парней заставляют отжиматься и говорить: «Мне не следует выходить на улицу». Есть также и другие видео, где людей заставляют выполнять разные упражнения за нарушение правил.

В Венесуэле зарегистрировано более 33 000 случаев заражения и 281 смерть от коронавируса.

Штрафы и сотрудничество с мафией

Многие государства ввели штрафы за отказ носить маски в общественных местах. Арабские страны подняли это наказание на новый уровень. Кувейт и Катар решили не мелочиться в этом вопросе. В Кувейте максимальная сумма штрафа — 16 200 долларов. В Катаре примерно в три раза больше — 55 000 долларов. Впрочем, это еще цветочки по сравнению с тюремным сроком.

За прогулку без маски в Кувейте можно получить до трех месяцев тюремного заключения, а в Катаре можно просидеть там и все три года, передает WION.

Саудовская Аравия направила всю строгость закона на путешественников. Они обязаны предоставить точную информацию о своем здоровье по прибытию в страну. В противном случае придется платить штраф в размере 133 000 долларов.

В Панаме по началу к борьбе с коронавирусом тоже подходили креативно. Обошлось без штрафов и занятий спортом. Власти зачем-то решили устроить изоляцию с разделением по полу. Жителям страны разрешалось выходить из дома только на два часа, но при этом женщины выходили в одни дни, а мужчины в другие.

В Латинской Америке активными участниками борьбы с пандемией стали мафия и наркоторговцы. Например, мексиканские наркокартели создали неформальные программы социального обеспечения для тех, кто не получил помощи от власти и столкнулся с экономическим разорением. Они выдавали продукты и другую помощь бедным семьям, пишет BBC News.

Весомая роль преступных организаций стала очевидна в апреле, когда тогдашний министр здравоохранения Бразилии сказал местным властям поговорить с наркобаронами и лидерами банд о том, как остановить распространение коронавируса.

Он подчеркнул, что нужно реалистично относиться к тому, кто находится у власти в бедных кварталах. В тех местах государство часто отсутствует, а влиятельную позицию занимают наркоторговцы.

В Сальвадоре банды тоже подключились к борьбе с распространением пандемии. Правда они заняли более жесткую роль. Как передает Al Jazeera, участники банды следят за тем, чтобы никто не нарушал правила карантина. А тех, кто их нарушают — бьют. За это можно получить палкой по ногам.

Делают они это не из лучших побуждений, а потому что с пандемией коронавируса их нелегальный бизнес тоже страдает. К тому же это позволяет им устанавливать свои правила на улицах.