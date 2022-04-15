Российские военные сбили вертолет ВСУ Ми-8, обстрелявший село Климово в Брянской области. Ни один из таких диверсионных пролетов на территорию России не останется без ответа, заявил заместитель главреда еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. Далее — прямая речь собеседника «360».

Каждый пролет будет под контролем

Опасность проникновения на российскую территорию была и раньше. Если мы посмотрим протяженность границы на этом участке между Россией и Украиной — это почти под две тысячи километров. Да, мы вычтем ДНР и ЛНР, но все равно. Граница огромная. И здесь надо сказать вот о чем. Это довольная сложная задача, чтобы полностью прекратить какие-то возможные пролеты вертолетов с украинской стороны, которые специально залетают, чтобы обстрелять наши населенные пункты.

Я на военных конфликтах сам летал на вертолетах на таких высотах. На высоте 15-20 метров. вертолет на такой скорости проскакивает над головой, никто не успевает даже передернуть автомат с предохранителя на боевую стрельбу — вертолет уже ушел. А тем более, что они летают по местности, практически над речушками по низинам проходят, они почти не видны для нашей ПВО. Но здесь подключится космическая разведка, границу будут контролировать и любой возможный пролет будет фиксироваться. Но точек для такого пролета достаточно много и нужно будет заткнуть все эти дырки.

На самом деле у нас полноценной границы с Украиной никогда и не было. Вертолет может залететь на два три километра ударить по ближайшему населенному пункту ракетами развернутся и уйти назад. Он может даже при желании ударить и по своей территории, но просто они это делают специально чтобы показать, что вот «мы переносим ведение боевых действий на территорию РФ». Хотя на самом деле это такие диверсионные пролеты.

«Москва» не затонула на месте

Что касается крейсера «Москва». Известно, что там был пожар, причина пожара неизвестна. Но если бы корабль обстреляли, а на нем стоят серьезные ракеты и ракеты бы эти сдетонировали, то корабль на том же месте, где он стоял, и развалился бы на куски, ушел на дно. Этого не произошло. И то, что его буксировали в сторону наших портов, говорит о том, что он был в нормальном состоянии. Сохранял плавучесть, как говорят моряки.

Я ходил на этом крейсере два или три раза на учениях. Это корабль 1982 года. Да, там провели большую реконструкцию, поставили новое оборудование, новую технику. Крейсер был флагманом Черноморского флота. Реально ясно одно — корабль не был потоплен на месте.

Затишье перед битвой на Донбассе

Общая ситуация сейчас напоминает затишье перед бурей. Все готовятся к главному сражению на донбасской дуге. Туда, где сконцентрировали ВСУ свои основные части. И там будет серьезное сражение. В ближайшие дни, думаю, оно начнется. Думаю, мы применим знаменитую сирийскую тактику — уничтожение ракетами тяжелой артиллерии противника, то есть будет ведение бесконтактных боев, чтобы сохранить личный состав.

Обратите внимание, сначала для ВСУ Запад направлял разные ручные виды оружия — гранатометы, ПТРК Javelin, NLAW, боеприпасы, снайперские винтовки, но это все было ручное оружие. А сейчас зашла речь о поставке танков и БТР. По сути дела, старую советскую технику, что была в бывших соцстранах, которые теперь входят в НАТО, будут перегонять на Украину. И сразу возникает вопрос, как будем поступать мы.

Вы помните поставки С-300 из Словакии, комплексы сразу раздербанили на железнодорожной станции ракетами, но если эта техника пойдем валом, то нам надо будет что-то с этим делать. Мы ведь не затрагивали совершенно железнодорожные пути, мы не уничтожили ни одного из мостов, там девять мостов, через Днепр. Ни один из них не был нами уничтожен. Мы берегли инфраструктуру. Это принципиальное отличие спецоперации.

Ранее в Минобороны предупредили, что если ВСУ продолжат предпринимать попытки нанесения ударов по объектам на территории России, ВС РФ будут бить по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась.

Когда возникает вопрос об ударе по центрам принятия решений противника, здесь уже другая ситуация. Мы можем ударить и по зданию Верховной рады, по президентскому дворцу, по зданию СБУ, по генштабу, по точкам, где размещены системы управления.

Обстановка в Мариуполе

Мариуполь можно сказать освобожден. Запрещенный в РФ нацбатальон «Азов»* продолжает удерживать предприятие «Азовсталь». Продолжаться это может еще какое-то время. Нужно понимать, что это 12 километров подземных коммуникаций, многоэтажные, многоярусные конструкции, семь или шесть бомбоубежищ, в одном из которых держат мирных жителей, которых азовцы* на всякий случай которых согнали из Мариуполя.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.