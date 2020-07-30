Куба может открыться для россиян в сентябре. Какие условия полета на «Остров свободы»

Кубинское посольство в Москве сообщило о переговорах, которые ведутся по поводу возобновления регулярных рейсов «Аэрофлота» в Гавану. Авиакомпания и власти обеих стран могут открыть авиасообщение с 15 сентября.

Речь идет о чартерных рейсах с российскими туристами на курорты острова, включая Варадеро. В дипмиссии утверждают, что технически все готово, и все зависит от российской стороны.

«Чартерные авиаперевозчики, которые летают на остров, также ведут переговоры о возобновлении сообщения с кубинскими властями и ждут только разрешения с российской стороны», — сказали РИА «Новости» в посольстве.

Советник по вопросам туризма посольства Кубы в Москве Хуан Карлос Эскалона Пельисер уточнил ТАСС, что регулярные перелеты могут возобновить с 17 сентября.

Источник фото: Instagram

«О рейсах неизвестно, но туроператоры готовы уже хоть завтра лететь. Туроператоры, у которых есть чартерные программы, готовы, просто они ждут разрешения от правительств, но такого разрешения еще нет. Правительства еще решают этот вопрос», — сказал он. Советник добавил, что это будут прямые рейсы «Аэрофлота» в Гавану.

О том, что Куба готова принимать туристов из России по безвизовому режиму еще две недели назад сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Для посещения были открыты курорты Кайо-Коко, Кайо-Санта-Мария и Кайо-Гильермо.

У россиян не собираются требовать справок об отсутствии коронавируса, но будут измерять температуру тела и предложат пройти бесплатный тест на наличие инфекции.

Источник фото: Instagram

Туристы также обязательно должны иметь медстраховку, покрывающую лечение от COVID-19 из расчета пять тысяч долларов в день.

Первые три завозные случая COVID-19 были выявлены на Кубе 11 марта, напомнила «Российская газета». Власти острова быстро отреагировали на угрозу и ввели в действие подготовленный еще в январе план по отслеживанию и изоляции инфицированных, подготовке медперсонала и карантинных объектов, и развертыванию программы тестирования.

Источник фото: Instagram

Заболеваемость удалось довольно быстро локализовать, так как в стране действует бесплатное универсальное здравоохранение и зафиксировано самое высокое в мире соотношение врачей и населения. Кроме того, на острове есть три лаборатории, укомплектованные оборудованием для проведения вирусных тестов.

По состоянию на 29 июля на Кубе зафиксировано 2 588 случаев заражения, за последние сутки выявлено 33 новых пациента. С начала пандемии умерли 87 человек, полностью излечились 2353 пациента. Уровень летальности — 3,36%. На излечении находятся 148 человек.

По общему числу зараженных Куба занимает в мире 115 место.