Полет на батарейках. Электрические самолеты запускают в небо с надеждой сэкономить

В четверг в США состоится полет самого большого полностью электрического самолета. К концу 2021 года Cessna Caravan, который способен преодолеть примерно 160 километров, планируют продавать широкой публике. По задумке, полеты на электричестве должны быть дешевыми, но пока они не могут стать массовыми. Подобные технологии разрабатывают и в России.

Cessna Caravan — самый большой электрический самолет, чей двигатель произведен компанией MagniX. Судно может перевозить до девяти пассажиров, но при первом полете, который состоится 28 мая, не будут рисковать и посадят на борт только одного человека — самого пилота. Самолет может развивать скорость 183 километра в час.

Попытки запускать в воздух самолеты на электрических батареях уже были. В декабре 2019 года свой первый полет совершил DHC-2 Beaver — это крошечный гидроплан. Чуть раньше, в июне того же года, в воздух поднялся гибридный Ampaire 337. У него два двигателя (дизельный и электрический) и меньшая вместимость, чем у Cessna Caravan: шесть человек.

По словам генерального директора MagniX Роя Ганзарски, час полета на электрических самолетах будет на 40-70% дешевле, а рейсы на расстояние менее 1,6 тысячи километров станут выполнять на полностью электрических самолетах примерно через 15 лет.

На фото ниже — Cessna Caravan. А вы думали, что «самый большой» электросамолет — это какой-то Boeing?

Перспективы электросамолетов

В России создаются похожие проекты, сказал «360» заслуженный военный летчик Владимир Попов. По его словам, наши авиаинженеры пока работают в основном над гибридными двигателями, так как в мире еще не придумали очень мощных аккумуляторов. В то же время двигатели внутреннего сгорания (ДВС) постепенно изживают себя, то есть для них нужно искать замену. Между прочим, в апреле в России уже создали прототип электрической силовой установки и «360» писал, есть ли у него будущее.

Электрически самолеты — новое направление деятельности, отметил Попов. Такие технологии дают определенные преимущества.

Используя электросиловые установки на самолетах и вертолетах, мы уменьшаем и шумы, и выброс газов, а также увеличиваем где-то КПД, поскольку двигатели внутреннего сгорания сегодня, мягко говоря, изживают себя. Реактивные двигатели тоже имеют потенциал, но это и повышенные шумы, и экологические выбросы в воздушное пространство Владимир Попов.

В числе преимуществ электрических двигателей Попов назвал их малогабаритными, но при этом такими же мощными, как и внутреннего сгорания. «Батарейки» удобны и тем, что благодаря им упрощается эксплуатация самолетов и вертолетов. Ведь чтобы подготовить ДВС к полету, нужно провести массу процедур, в том числе проверить и заменить масло, замерить давление во всех системах, провести калибровку отверстий подачи топлива и так далее. В случае с электродвигателями все эти мероприятия проводить не надо.

По словам Попова, сложности в разработке полностью электрических самолетов есть. Именно поэтому пока инженеры трудятся над гибридными двигателями — это когда ДВС заряжает электрический с помощью генератора и самолет, получается, летит на обеих силовых установках. В случае с «батарейками» важно учесть, что они в том числе должны использовать солнечную энергию для подзарядки. То есть соответствующие установки тоже должны быть гораздо сильнее.

«Перспективы электрических двигателей в авиации очень большие», — уверен Попов.