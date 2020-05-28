Полет на батарейках. Электрические самолеты запускают в небо с надеждой сэкономить
Cessna Caravan — самый большой электрический самолет, чей двигатель произведен компанией MagniX. Судно может перевозить до девяти пассажиров, но при первом полете, который состоится 28 мая, не будут рисковать и посадят на борт только одного человека — самого пилота. Самолет может развивать скорость 183 километра в час.
Попытки запускать в воздух самолеты на электрических батареях уже были. В декабре 2019 года свой первый полет совершил DHC-2 Beaver — это крошечный гидроплан. Чуть раньше, в июне того же года, в воздух поднялся гибридный Ampaire 337. У него два двигателя (дизельный и электрический) и меньшая вместимость, чем у Cessna Caravan: шесть человек.
По словам генерального директора MagniX Роя Ганзарски, час полета на электрических самолетах будет на 40-70% дешевле, а рейсы на расстояние менее 1,6 тысячи километров станут выполнять на полностью электрических самолетах примерно через 15 лет.
На фото ниже — Cessna Caravan. А вы думали, что «самый большой» электросамолет — это какой-то Boeing?
Перспективы электросамолетов
В России создаются похожие проекты, сказал «360» заслуженный военный летчик Владимир Попов. По его словам, наши авиаинженеры пока работают в основном над гибридными двигателями, так как в мире еще не придумали очень мощных аккумуляторов. В то же время двигатели внутреннего сгорания (ДВС) постепенно изживают себя, то есть для них нужно искать замену. Между прочим, в апреле в России уже создали прототип электрической силовой установки и «360» писал, есть ли у него будущее.
Электрически самолеты — новое направление деятельности, отметил Попов. Такие технологии дают определенные преимущества.
Используя электросиловые установки на самолетах и вертолетах, мы уменьшаем и шумы, и выброс газов, а также увеличиваем где-то КПД, поскольку двигатели внутреннего сгорания сегодня, мягко говоря, изживают себя. Реактивные двигатели тоже имеют потенциал, но это и повышенные шумы, и экологические выбросы в воздушное пространствоВладимир Попов.
В числе преимуществ электрических двигателей Попов назвал их малогабаритными, но при этом такими же мощными, как и внутреннего сгорания. «Батарейки» удобны и тем, что благодаря им упрощается эксплуатация самолетов и вертолетов. Ведь чтобы подготовить ДВС к полету, нужно провести массу процедур, в том числе проверить и заменить масло, замерить давление во всех системах, провести калибровку отверстий подачи топлива и так далее. В случае с электродвигателями все эти мероприятия проводить не надо.
По словам Попова, сложности в разработке полностью электрических самолетов есть. Именно поэтому пока инженеры трудятся над гибридными двигателями — это когда ДВС заряжает электрический с помощью генератора и самолет, получается, летит на обеих силовых установках. В случае с «батарейками» важно учесть, что они в том числе должны использовать солнечную энергию для подзарядки. То есть соответствующие установки тоже должны быть гораздо сильнее.
«Перспективы электрических двигателей в авиации очень большие», — уверен Попов.