«Дело о простреленном капюшоне». Пермскому депутату грозит 6 лет тюрьмы за то, что его чуть не убили

Пермского депутата обвиняют в ложном доносе — якобы он инсценировал нападение на самого себя. Вчера, 18 февраля, был очередной суд, на котором обвинение просило приговорить Илью Кузьмина к четырем годам колонии общего режима, но сам депутат утверждает, что его заказала воздыхательница, которую он «не захотел брать в жены». «360» рассказывает об этом запутанном деле, тянущемся почти год.

24 февраля 2019 года депутат Законодательного собрания Пермского края от фракции КПРФ сообщил, что на него совершили покушение: неизвестный два раза выстрелил в мужчину у подъезда дома, где чиновнику была назначена встреча. С места происшествия Илья Кузьмин сразу записал видео, которое позже стало одним из аргументов следствия против него самого. После его заявления в полицию завели уголовное дело — покушение на убийство, до 11 лет тюрьмы. По словам самого депутата, преступник целился в голову, но не попал — по счастливой случайности Кузьмин споткнулся, и дробь задела только капюшон.

Заказное нападение или инсценировка?

24 февраля прошлого года Кузьмин направлялся на встречу — незнакомая женщина по телефону просила его о деловом разговоре. На подходе к назначенному месту депутат услышал два выстрела. Предположительного стрелка скоро задержали — он написал явку с повинной. Им оказался 30-летний безработный житель Соликамска Эдуард Мельников, в 2018-м году он уже был судим, по одним данным за истязание жены, по другим — за имущественное преступление.

Мужчина якобы не хотел убивать депутата, а думал только припугнуть и стрелял пластиковыми шариками, а не дробью. Совершил покушение Мельников, по его же словам, из ревности. Позже он изменил свои показания и рассказал, что Кузьмин обещал ему 200 тысяч рублей за инсценированное покушение.

При обысках из дома Мельникова изъяли банку с дробью, хотя сам он заявлял, что стрелял пластиковыми шариками. По словам адвоката Кузьмина, Мельников говорил о том, что депутату нужны были пиар и «поддержка сверху», поэтому тот решил инсценировать нападение. Неизвестной, пригласившей депутата на встречу, оказалась бывшая жена Мельникова.

По версии защиты, покушение было настоящим, его якобы организовала бывшая возлюбленная депутата Александра Остапчук, так как хотела отомстить за разрыв. Она тоже якобы обещала Мельниковым деньги. Сам Кузьмин эту версию подтверждал и рассказывал, что девушка ему угрожала: «Хочет меня убить — повесить на дереве, чтобы вороны клевали мои глаза».

Она следила за моими девушками, дарила мне подарки, грозила суицидом. Как мать и женщина хотела самореализоваться за мой счет. Решила мне мстить, потому что я не взял ее в жены. <…> Она колдовала на меня, чтобы у меня отнялись руки. Оговорила меня, что я заразил ее венерологическими болезнями. <…> Она ненавидела меня Илья Кузьмин депутат Законодательного собрания Пермского края от фракции КПРФ.

Основная позиция обвинения в деле против депутата строится на показаниях тех самых Мельниковых и Остапчук. Причем в другом случае ложный донос обошелся бы депутату простым штрафом, но прокурор уверен, что Кузьмин «усилил недостоверные показания фальсифицированными вещественными доказательствами, а полицию использовал для низменных целей», поэтому на суде просили назначить депутату четыре года колонии общего режима.

Потерпевший становится обвиняемым

В июне 2019-го депутата задержали по подозрению в инсценировке покушения. По версии следствия, таким образом он хотел повысить интерес к своей персоне и поднять свой имидж. За ложный донос Кузьмину грозит до шести лет лишения свободы. Депутат просил проверить его на полиграфе, чтобы исключить версию об инсценировке, однако детектор лжи не смог подтвердить версию Кузьмина. Депутат объяснил это тем, что в СИЗО принимал сильное снотворное, «а перед полиграфом нельзя пить седативные препараты».

Позже он обратился к независимой экспертизе, но ее результаты, как и многое другое в этом деле, не были приобщены к делу. Об этом «360» рассказал адвокат депутата Константин Лазарев, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Адвокат Кузьмина считает, что прокурор оценивал доказательства, которые приводила защита, поверхностно и избирательно. Более того, ему показалось странным и непоследовательным, как быстро три обвиняемых по делу о покушении на убийство — чета Мельниковых и госпожа Остапчук — стали свидетелями по делу в инсценировке. Лазарев уверен, что вся история с обвинением самого депутата — лишь попытка заказчиков покушения снять с себя ответственность.

Через некоторое время они (Мельниковы и Остапчук — прим. ред.) из категории подозреваемых и обвиняемых перешли в категорию свидетелей, и сегодня нам гособвинитель говорит, что показания этих свидетелей «достоверные, последовательные, согласованные и непротиворечивые». Просто удивительно, как недостоверные и ложные показания, которые они давали в качестве обвиняемых, превратились в достоверные в качестве свидетелей Константин Лазарев адвокат, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

В своем выступлении в суде Кузьмин, все еще находящийся под стражей, говорил о том, что Остапчук психически нездорова, а потому верить ее показаниям нельзя. Он обвинял ее в многочисленной лжи, в том числе в том, что она врала о беременности и смерти своих родителей. Депутат отмечал, что девушка работала режиссером массовых мероприятий и этот опыт помог ей организовать и покушение.

Сегодня я слышу, как гособвинение в суде публично признает, что они согласны, что Остапчук склонна придумывать и фантазировать. Ну если вы к этому приходите и вы согласны с нашей точкой зрения, то как можно верить ее показаниям? Константин Лазарев адвокат, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Но и на странностях свидетельских показаний спорные моменты этого дела не заканчиваются. Лазарев рассказал «360», что еще в самом начале расследования, в конце февраля 2019-го, оперативная группа сработала недостаточно хорошо — они не заметили дверь, в которую попала дробь, прорешетившая капюшон Кузьмина. «И они, не найдя этих следов, подумали, что не было боевого выстрела. Эту дверь нашли мама и сестра Кузьмина через несколько месяцев!» — добавил адвокат.

При этом он отметил, что дверь исследовали спустя полгода после покушения, эксперты заявили, что следы свинца от попадания дроби за это время могли стереться. Если бы при первом осмотре места происшествия полиция взяла пробу с двери, результаты могли быть другими.

О том, почему в деле так много странностей и нестыковок, сказать никто не может. Лазарев уверен, этот «снежный ком», вызвавший путаницу в деле, появился из-за некачественной работы всей системы, начиная с пропущенных улик и неподобающего осмотра места преступления и заканчивая тем, что суд не принимает во внимание огромную часть доказательств стороны защиты, а главным свидетелем по делу остается человек, склонность которого ко лжи признал сам суд.