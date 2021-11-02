Покупка сертификата о вакцинации стала угрозой. Маленький обман вредит всей стране

В России набирает обороты торговля поддельными сертификатами о вакцинации. Это приводит к массе проблем. Искажается статистика по эффективности прививок, сотни вакцин тратят впустую, а работа врачей становится значительно сложнее. Теперь же и Европа задумалась: стоит ли признавать нашу вакцину, если россияне все равно подделывают прививку?

Искажение статистики

Эффективность вакцины от коронавируса можно понять на основе статистики, но чем больше появляется людей с поддельными сертификатами, тем менее подлинными становятся данные. Сложно проанализировать длительность действия «Спутника V», если часть людей на самом деле им не прививалась. При этом узнать точный процент людей с поддельными сертификатами сейчас невозможно.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что 80% людей, заболевших COVID-19 с сертификатом о прививке, на самом деле ее не делали. Вывести людей на чистую воду удалось с помощью специального анализа, который выявляет маркеры вакцины.

Именно из-за таких людей в обществе распространяется и закрепляется слух о неэффективности прививки. Люди начинают верить в то, что даже после вакцинации многие заболевают ковидом в серьезной форме, хотя это не так. Об этом в разговоре с «360» заявил врач-инфекционист Юрий Венгеров.

«Тот, кто покупает фальшивый сертификат, он себя обманывает. Он остается подверженным болезни и болеет тяжело», — подчеркнул он.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев отметил, что оценить урон для статистики очень сложно, поскольку неизвестно, в каких масштабах люди скупают фальшивые сертификаты.

Он также предположил, что их распространению поспособствовало то, что сейчас привиться можно не только в поликлинике, но и в различных центрах, которые открываются «непонятно где и кем».

«В том, что люди скупают фальшивые сертификаты, нет ничего хорошего. <…> Сейчас объявили каникулы, и люди поехали отдыхать в Турцию, хотя задача была совершенно не в этом», — добавил Зверев.

В беседе с «Би-би-си» врач Тимур Пестерев предположил, что в теории вычислить процент людей с фальшивыми вакцинами можно. Для этого нужно изучить данные о случаях, когда организм совсем не вырабатывал антитела после прививки, поскольку такое происходит крайне редко. Если таких примеров будет много, то это, скорее всего, будет свидетельством фальсификации.

«Это преступление против окружающих тебя людей. Ты рискуешь своим здоровьем — пожалуйста, но рисковать здоровьем других людей как минимум неэтично», — отметил врач.

Распространение вируса

Помимо искажения статистики, покупка поддельных сертификатов ведет еще к ряду проблем.

«Мы знаем, что в большинстве случаев и ремень [безопасности в автомобиле], и вакцина защитят нас, но также знаем, что это не абсолютная гарантия. Использование поддельных сертификатов сродни установке заглушек ремня безопасности, и с медицинской точки зрения это крайне неразумно», — говорил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Минздрава России Александр Лукашев сайту стопкоронавирус.рф.

Человек с поддельным сертификатом несет угрозу не только своему здоровью, но и здоровью окружающих. Например, он приходит в кафе, куда пускают только людей с QR-кодом. Все остальные присутствующие в кафе привиты и думают, что находятся в безопасности. Однако небольшой риск заражения коронавирусом все еще есть, и человек с поддельным сертификатом как раз становится тем, кто потенциально может их заразить. Получается, что люди, сделавшие прививку, не могут ощущать себя безопасно даже там, где должны бы.

Главный врач Тункинской центральной районной больницы Бурятии Дамнин Мунконов отмечал в разговоре с стопкоронавирус.рф, что непривитый человек потенциально становится «фабрикой по производству новых штаммов вируса». Коронавирус постоянно мутирует и эволюционирует внутри организма человека. Чем больше мутаций, тем опаснее он может быть.

Нельзя забывать, что люди с поддельными сертификатами препятствуют выработке коллективного иммунитета.

«В народе это называется „ни себе, ни людям“! Ежедневно мы наблюдаем муки людей, находящихся под аппаратами ИВЛ, и относиться подобным образом к собственному здоровью, здоровью близких с точки зрения в первую очередь морали — безнравственно, бесчувственно и недопустимо», — подчеркнул Мунконов.

И ведь люди, решившиеся на фальшивую вакцину, не только подвергают других риску, оттягивают появление иммунитета и портят статистику, они еще и лишают кого-то шанса на прививку. Во многих случаях поддельная вакцина делается при содействии работников медицинских центров. Они заносят в базу данные о «введенной» дозе, а после сливают содержимое ампулы в раковину или унитаз. Как минимум сотни вакцин уже были потрачены впустую, пока в некоторых городах жалуются на их дефицит.

Наличие поддельных сертификатов также усложняет работу врачей в лечении людей, когда они поступают в больницу.

Некоторые позже жалеют о содеянном и хотят привиться по-настоящему, но сделать этого не могут, поскольку уже находятся в списке вакцинированных людей. Как рассказал «Би-би-си» Евгений из Архангельска, его друг сделал себе поддельный сертификат о вакцинации, а позже у него от ковида умерла мама.

«У него все стали спрашивать, почему же она не была привита. Ну, как будто бы его все обвиняют, что он не сделал чего-то элементарного, что могло бы спасти ее. Его мучает совесть, что он ее не привил, не настоял. И думает, что ему самому теперь надо привиться, но он не может теперь выписать на себя вакцину, потому что уже по документам привитый», — объяснил Евгений.

Непризнание вакцины

Сейчас на горизонте замаячила новая проблема, способная усложнить россиянам поездки за границу. Новости о том, что в России активно скупают поддельные сертификаты, дошли и до Евросоюза. Там выразили свое беспокойство по этому поводу и попросили российские власти расследовать случаи и принять меры в их отношении.

Российскую вакцину «Спутник V» до сих пор не признали в ЕС, а теперь этот процесс может затянуться на еще больший срок. Одобрение вакцины нужно не только для того, чтобы Россия смогла поставлять препарат в западные страны, но и чтобы россияне могли спокойно путешествовать по миру без нужды сдавать ПЦР-тесты или делать зарубежную прививку.

Однако теперь, даже если вакцину признают, этого все равно может оказаться недостаточно. Власти ЕС и других стран могут побояться впускать россиян лишь с сертификатом о вакцинации, так как он может оказаться поддельным.

На данный момент в России полностью вакцинированы более 47 миллионов человек, а первую дозу прививки сделали более 55 миллионов.