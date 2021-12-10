Покупка квартиры в 2022 году. Риелторы рассказали, как цена недвижимости изменится в новом году

Следующий год, вероятно, станет удачным для покупки недвижимости, ведь цена на квадратный метр должна снизиться из-за повышенной ипотечной ставки. По словам экспертов рынка, в 2022 году цены на недвижимость будут зависеть от спроса, валюты и искусственного завышения цен.

Цены на недвижимость в 2022 году

Эксперты дают разные прогнозы относительно цен на жилье в следующем году. Эксперт агентства недвижимости Сергей Забаров рассказал «360», что рост стоимости недвижимости будет идти согласно инфляции. Эксперт отметил, что покупатели боятся сейчас потерять накопленные деньги и готовы на последние средства купить квартиры.

Однако на непредсказуемом рынке недвижимости возможно и другое развитие событий. Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков заметил, что в грядущем году, наоборот, ожидается понижение стоимости квадратного метра, поскольку сейчас из-за низких ипотечных ставок стоимость квартир находится на пике.

В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на 5-7% либо останется такой же, какая она есть Олег Бендриков.

Эксперт заметил, что уже сейчас люди ведут торг за стоимость квартир. В связи с этим падает стоимость квадратного метра во вторичном жилье. При этом стоимость квадратного метра в первичном жилье высокая. По словам Бендрикова, застройщики пытаются удержать ее — для этого они продают квартиры с ремонтом и мебелью. Однако в следующем году стоимость квадратного метра должна уменьшиться, хотя такая тенденция не сыграет на руку застройщикам.

Возможен и третий вариант поведения цен в 2022 году. Риелтор Наталья Перескокова рассказала, что в начале года планируется стагнация цен на квартиры в новостройках, цены на вторичное жилье могут ослабнуть.

«Но потом, если экономическая ситуация будет такая же, инфляция будет расти, то и цены на недвижимость увеличатся. Надо понимать, что если валюта растет, то, соответственно, дорожают стройматериалы, услуги, электричество и растет цена за квадратный метр», — рассказала Перескокова.

Риелтор также отметила, что раньше хорошим периодом для приобретения недвижимости было лето, поскольку считалось, что в это время рынок неподвижный. Однако сейчас он активен все время.

Что повлияет на цены

Эксперты также рассказали, какие факторы ответственны за повышение цен на недвижимость. Олег Бендриков напомнил, что на стоимость квадратного метра влияет ипотечная ставка — чем она выше, тем ниже стоимость квадратного метра. Другой фактор, который влияет на цену, — это валюта.

Третий важный фактор — спрос. Наталья Перескокова напомнила про ситуацию отложенного спроса из-за пандемии. По ее словам, после того как летом отменили локдаун, люди стали скупать недвижимость, при этом льготная ипотека составляла 6,5% с господдержкой на новостройки.

В некоторых случаях спрос создается искусственно. Такая ситуация получается, когда риелторы выставляют объявления с высокой ценой на квартиру. Другие продавцы, глядя на такие объявления, также начинают завышать цены по цепочке.

Покупка перед Новым годом

Непредсказуемость рынка может толкнуть на мысль о покупке недвижимости перед самым Новым годом. Многие эксперты поддерживают это желание. Сергей Забаров рассказал, что если перед праздником есть необходимость в покупке, то стоит ее совершить. Кроме того, можно даже получить хорошую скидку.

Схожего мнения придерживается и Наталья Перескокова. По ее словам, потребность в недвижимости стоит закрывать в зимнее время, пока рынок живой и есть хорошее предложение. Поэтому вместо выжидания лучше сразу решить жилищный вопрос.

Однако осторожность в вопросе тоже не помешает. По мнению Олега Бендрикова, новую квартиру лучше покупать только в том случае, если вы что-то уже продали.

«Здесь нужно просчитать, какой будет ежемесячный платеж и переплата на определенный промежуток времени, потому что ипотечная ставка будет увеличена. Если покупка будет за наличные, то лучше подождать и купить в следующем году, в феврале-марте», — заключил риелтор.