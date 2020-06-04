Автосалоны стали открываться в России. Для покупки машины время удачное, но у людей нет денег

С 1 июня открылось большинство автосалонов России после длительного простоя. Журналисты говорят, что сейчас идеальное время, чтобы обновить надоевшее авто. Разбираемся, стоит ли верить выгодным предложениям.

О том, что настало наиболее удачное время для покупки машины, сообщил портал «Известия», который пообщался с представителями некоторых дилерских центров. Собеседники заявили, что во всех салонах соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, из-за чего в том числе нельзя проводить тест-драйвы. Однако за время ограничений дилеры смогли подтянуть не только состояние площадок, но и навыки дистанционных продаж. Теперь, когда львиная доля дилеров открыла свои двери для клиентов, они готовы подбирать выгодные предложения.

Например, в «АвтоСпецЦентре» ждут отложенный спрос в июне, потому что люди устали сидеть дома. Те, кто собирался купить машину, но по определенным причинам не сделал это онлайн, поедут в салоны.

При этом Минпромторг в конце мая заявил, что покупать машину лучше после снятия карантинных мер, передал сайт mk.ru. А на днях ведомство пришло к выводу, что в 2020 году производство и продажи автомобилей упадут на 15–20%, передал «Коммерсант».

Людей в салонах стало больше

В беседе с «360» директор по маркетингу компании «Рольф» Юлия Овчинникова поделилась, что с открытием дилерских центров в Москве отмечается существенный рост трафика в автосалоны. По ее словам, в первые дни июня цифры даже выше, чем в начале лета 2019 года. Одновременно с приходом клиентов в салон продолжается продажа автомобилей онлайн.

Люди стали чаще приходить в салоны, чтобы купить автомобиль, а не просто посмотреть, именно поэтому продавцы стараются сделать более выгодное предложение. Но в каждом случае скидка предоставляется индивидуально в зависимости от того, сдает ли клиент старую машину в трейд-ин, берет ли кредит.

Более того, с июня расширены условия программы государственного субсидирования спроса на авторынке. В частности, теперь по госпрограмме можно приобрести автомобиль ценой до 1,5 миллиона рублей (раньше ограничение было установлено на уровне одного миллиона).

С момента введения ограничений из-за угрозы распространения коронавируса заметных изменений цен не было ни на рынке новых автомобилей, ни на рынке автомобилей с пробегом. На сегодняшний день на складах дилеров есть в наличии достаточное количество автомобилей, чтобы удовлетворить текущий спрос Юлия Овчинникова.

В то же время дилеры ждут постепенного повышения цен на машины в среднесрочной перспективе. Это коснется всех сегментов рынка.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко

Акции вместо повышения цен

Директор «Audi Авилон» Ренат Тюктеев рассказал «360», что с открытием автосалонов на площадки вернулись клиенты. Уровень их запросов и желаний значительно не изменился, разве что все больше людей рассчитывают взять кредит из-за любопытных кредитных программ от производителей. Например, в Audi ставка варьируется от трех до 7%.

Одним из наиболее выгодных вариантов для приобретения нового автомобиля является сочетание трейд-ин с покупкой в кредит. В премиальном сегменте доля кредитов более 40%, и каждая вторая сделка происходит по схеме трейд-ин Ренат Тюктеев.

Тюктеев отметил, что в «Audi Авилон» не ожидается существенное повышение цен. Корректировка прайс-листов, которая должна была произойти, уже состоялась. Дилеры будут активно завлекать клиентов с помощью различных акций и специальных предложений.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Пятаков

Кризис ударит по автосалонам

Координатор движения «Общество синих ведерок» и автомобильный эксперт Петр Шкуматов не разделил мнение автосалонов насчет «выгодных» предложений. По его мнению, из-за кризиса у людей стало еще меньше денег, банки отказывают предоставлять кредиты в том же объеме, что раньше, поэтому есть повод предсказывать очень серьезные проблемы на авторынке.

Шкуматов поделился с «360», что раньше 50% продаж проходили с учетом автокредитования. То есть половина купивших машину клиентов брала на нее кредит. Сейчас, по словам специалиста, банки сократили количество потребительских кредитов, а каждого заемщика оценивают очень строго. Поэтому получить кредит стало сложно.

С наличным расчетом тоже сложная ситуация. В кризис люди резко меняют свое потребительское поведение и стараются больше сберегать, чем тратить.

Я полагаю, что автомобильный рынок ждет очень серьезное падение, еще невиданное в истории. Многие дилеры могут закрыться Петр Шкуматов.

Шкуматов считает, что салоны не будут делать какие-то безумные скидки для клиентов, потому что для этого нет ни причин, ни средств. То есть у площадок нет резервов, чтобы урезать цены. Сложность заключается и в том, что у дилеров может пропадать основной источник дохода — деньги с сервисного обслуживания, на которое приезжают уже купившие машину люди. Из-за финансовых проблем они перестанут делать дорогостоящее ТО в автосалоне, выбирая более скромные сервисы.