Покупатели жилья от «ПИК» не получили вовремя ключи. Ситуация неприятная, но компенсаций не будет

Покупатели квартир в ЖК «Саларьево парк» пожаловались на срывы сроков строительства. Еще 11 мая ГК «ПИК» должна была передать ключи собственникам, а те — заселяться в квартиры. Сейчас людям называют новую дату — 11 июля. При этом получить компенсацию или неустойку за задержку не получится. Виной тому — пандемия коронавируса.

По договору, рассказал «360» Илья Яковлев, покупатели жилья в корпусе № 15 ЖК «Саларьево» должны были получить ключи и начать заселяться в квартиры еще 11 мая. В начале марта им сообщили, что дом приняла комиссия, остались мелкие доделки. А после начала карантина никакой новой официальной информации о переносе сроков людям не сообщили. 12 мая столичные стройки возобновили работу и будущие жильцы поинтересовались перспективами.

Источник фото: Илья Яковлев

«Путем переговоров, моих постоянных звонков, записи разговоров с менеджерами, мы узнали, что нас, в лучшем случае, переносят на 11 июля. То есть на два месяца позже. Мы пытаемся получить от „ПИКа“ какое-то письменное объяснение — на основании какого закона, почему именно на два месяца, но ничего не происходит», — добавил Илья.

Источник фото: Илья Яковлев

Кроме этого, собственники не могут получить ответы на вопросы о компенсациях за срыв сроков сдачи. Уже даже направили застройщику запрос «Почтой России». По словам Ильи, из 16 корпусов первой очереди еще ни один не сдали вовремя. Максимальная задержка составила три месяца.

«У людей ипотека, люди наснимали квартир, а теперь не могут продлить, потому что планировали съехать. Дети должны идти в школу, у нас, естественно, ни у кого нет прописок. В школе нам говорят, пока вы [сюда] не пойдете, хотя школа „в метре“ от нашего дома», — пояснил Илья.

По его словам, люди известили представителей ГК «ПИК» о готовности принять квартиры дистанционно. Такую безопасную форму компания использовала в ЖК «Мещерский лес». Люди бесконтактно получали ключи, фиксировали огрехи на телефон и отправляли их менеджеру. Но ответа на предложение тоже не последовало.

На момент публикации в ГК „ПИК“ на запрос „360“ не ответили.

Нет смысла судиться

По закону об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и закону о защите прав потребителей покупатели жилья могут получить компенсацию за задержку. Правда, за два месяца неустойка будет совсем небольшой, рассказал «360» адвокат и глава общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов. Кроме того, в обычной ситуации можно было бы потребовать компенсацию морального вреда — за съем квартиры или невозможность записать ребенка в школу.

Проблема в том, что из-за пандемии коронавируса 2 апреля правительство приняло постановление № 423, освобождающее застройщиков от неустоек за задержку. Но если она превысит полгода, то после 1 января 2021 года дом включат в список проблемных объектов. При расчете компенсаций не будут учитывать убытки из-за режима повышенной готовности или ЧС. Пока — это срок с 3 апреля по 1 июня. По возмещению каких-либо других неустоек застройщикам предоставлена отсрочка до 1 января 2021 года.

«То есть фактически до конца 2020 года застройщики освобождены от штрафов и неустоек за срыв сроков по договорам. Собственникам нет смысла никуда обращаться. Убытки и неустойка на этот срок отпадают», — заключил Некрасов.