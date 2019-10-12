Покров Пресвятой Богородицы 2019: традиции и обряды христианского праздника

Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября. В 2019 году он выпадает на понедельник. Этот день считается главным христианским праздником осени. Традиции, приметы и история Покрова — в материале «360».

История Покрова Пресвятой Богородицы

Праздник появился на Руси уже очень давно, еще в середине XII века. Это произошло после Господня чуда 910 года. В житии святого Андрея Константинопольского сказано, что он вместе со своим учеником Епифанием молился в храме. В какой-то момент свод храма словно раскрылся прямо над ними, и взору святого Андрея предстала Пресвятая Дева, окруженная множеством ангелов и святых. Она преклонила колени и со слезами стала молиться Богу за христиан. В храме она провела очень долго. Закончив молитву, Богородица сняла со своей головы покрывало и протянула его над молящимися в храме. Так она защитила их от видимых и невидимых врагов.

С тех пор христиане уверены, что Покров Пресвятой Богородицы по сей день их защищает и оберегает от опасностей.

Что можно и нельзя делать в этот день

Лучше всего провести праздник в церкви, с молитвами перед иконой Божией Матери. Принято также подавать милостыню и поминать людей, которые погибли во имя Родины. Запрещается ругаться ни с кем, особенно с родными и близкими.

В этот день нельзя заниматься никакими домашними делами, особенно — выполнять серьезную хозяйственную работу. Запрещается даже стоять у плиты - как минимум до позднего вечера.

Еще один запрет в Покров накладывается на употребление алкоголя. От спиртных напитков придется отказаться на целый день. В отношении еды, в свою очередь, никаких ограничений нет — поститься в Покров Пресвятой Богородицы не принято. Традиционными праздничными блюдами в этот день являются блины, грибы и каравай.

Обряды и традиции Покрова Пресвятой Богородицы

Многие традиции праздника связаны с замужеством. Считается, что именно в этот день у девушек очень высоки шансы найти свою истинную любовь. Браки, заключенные в этот день, считались самыми крепкими.

Если незамужняя девушка хочет найти суженого, обязательно стоит сходить в церковь 14 октября, помолиться и поставить Богородице свечи.

В праздник Покрова также существует традиция омывать детей водой — для крепкого здоровья малышей. Делать это должна самая старшая женщина в семье. Обязательной частью омовения являются слова, которые она должна при этом говорить: «Течет-течет водица сквозь решето да сито — все недуги с дитятки (имя ребенка) будут смыты!».

Еще один обряд, который проводят в день Покрова, совершается для защиты от всех бед. Женщина берет в руки икону Богородицы и становится на стул. Это обязательная часть ритуала — таким образом она поднимается над всеми в доме. Остальные домочадцы стоят на коленях возле женщины, которая в это время читает молитву: «Как Мать Святая Царица Господня всю землю своим покровом накрывает, так и я моих чад (имена членов семьи) от всякой беды накрою. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Обычно этот обряд проводить мать семейства.