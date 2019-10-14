Сына экс-судьи задержали за смертельную драку в Красноярске. Он покрасовался на камеру и сдал сам себя

Конфликт жителя Красноярска с двумя знакомыми закончился убийством. Напавшие на обидчика хулиганы проломили ему череп. От полученной травмы пострадавший скончался в больнице через 22 дня. Что потрясает больше всего, сразу после драки мужчина, который находился на месте преступления заснял видео с окровавленным лицом. Что известно об этом нападении — в материале «360».

Фабула дела

Двое приятелей Сергей Ш. и Андрей Ш. повздорили по телефону со своим приятелем Дмитрием С. По версии следствия, для выяснения отношений молодые люди приехали к обидчику домой. Сначала они выманили его в подъезд, где начали избивать, а после продолжили потасовку в его квартире. Андрей Ш. снял видео после драки, причем на опубликованных кадрах видно, что по его лицу и рукам размазана кровь.

Источник фото: Twitter.com/zapad24

Свой ролик хулиганы отправили в социальные сети. Представитель регионального главка Следственного комитета Ольга Шаманская в беседе с «360» рассказала, что конфликт с дракой произошел в ночь на 15 сентября.

Двое мужчин избили до смерти красноярца. Стало известно, почему их еще не задержали Подробнее

В социальных сетях друзья погибшего Дмитрия С. раскрыли информацию о хулиганах, которых они винят в его смерти. В сообщении говорится, что Андрей Ш., который снимал избиение на камеру, может остаться на свободе. Авторы объяснили эту ситуацию тем, что его мать раньше работала судьей, но после ушла в адвокатуру. Кроме того, его отец, как утверждают знакомые погибшего, занимает пост председателя районного совета депутатов..

Ситуация, в которой один из участников смертельной драки остался на свободе возмутила жителей Красноярска. Инициативная группа из друзей погибшего призвала горожан выйти на народный сход к зданию региональной прокуратуры.

Среди требований: арест подозреваемого Андрея Ш., передача расследования дела в Центральный главк Следственного комитета и под контроль Генеральной прокуратуры России. Лишение адвокатской лицензии матери Андрея Ш. и отставка его отца с должности главы совета депутатов. Самого обвиняемого организаторы акции предложили лишить родительских прав.

Руководитель департамента информационной политики администрации Красноярска Ирина Самсонова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что никаких уведомлений о проведении массовых мероприятий в администрацию города не поступало. Поэтому сама акция не будет согласованной, отметила она.

«Полностью неадекватны»

Информация в СМИ о личности погибшего очень сильно разнится. Журналисты издания «Красноярск онлайн» пообщались с друзьями Дмитрия С. Знакомая погибшего заявила, что он был мастером спорта по биатлону. Еще один приятель Дмитрия пояснил, что тот готовился стать крестным его ребенка.

При этом последний собеседник уточнил, что Дмитрий хорошо знал своих обидчиков. В преднамеренное убийство он не верит. «Если была бы цель убить человека, зачем тогда снимать это видео и отправлять друг другу? Видно же, что они полностью неадекватны», — пояснил он.

Одновременно с информацией о спортивных достижениях Дмитрия, появились сообщения и о судебных разбирательствах в отношении его полного тезки. На сайте Березовского районного суда сообщается, что молодого человека приговорили к условному сроку за незаконное приобретение и хранение марихуаны. Через год Октябрьский районный суд Красноярска вынес новый приговор человеку с точно такими же анкетными данными, как у убитого. На этот раз фигурант получил три года колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение психотропных веществ.

Пресс-служба центрального аппарата Следственного комитета сообщила, что сейчас подозреваемых задержали. В настоящий момент их допрашивают. После следователи решат вопрос об избрании для них меры пресечения.

«Установлено, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков», — говорится в сообщении. Снятый ими видеоролик с избиением приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.